L'expert du débat : "Déontologiquement parlant, l'information ne s'achète pas"

"Cela ne fait pas partie des valeurs de la RTBF"

Pour répondre à cette question, Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l'information à la RTBF, est intervenu sur notre antenne : "Personne n'est venu me voir, il y a des contacts qui ont été donnés à des journalistes de la rédaction, au milieu de l'année 2019. On nous a dit qu'il y avait une interview de Marc Dutroux, qu'on pouvait nous la filer et qu'il fallait qu'on fasse une proposition d'argent très importante. Les équipes sont venues vers moi comme le veut le processus dans des cas pareils et le premier réflexe, mais de tout le monde tout de suite, c'est que nous n'allions pas commencer à rentrer dans ce jeu. C'est d'abord un refus au point de vue déontologique. La déontologie fait en sorte que nous n'achetons pas l'information, nous la grattons, nous l'investiguons, nous la découvrons, nous recueillons des témoignages mais l'information ne s'achète pas et certainement pas dans des conditions où on sent un groupe de détenus ou un détenu et des gens à l'extérieur qui tissent un petit réseau mafieux pour essayer de faire de l'argent sur quelque chose qui est quand même... La première réaction de la RTBF c'est de se demander si, en dehors du sensationnalisme, il y a une information là derrière ? Par exemple, des informations qui manquent dans le dossier en question. Nous savons que Marc Dutroux n'a jamais expliqué ce qui s'est passé pour Julie et Mélissa dans leurs derniers instants, dans les derniers mois. Cela relève de la justice, d'un procureur, d'avocats... Il faudrait d'abord informer les parents des victimes et seulement après nous pouvons faire notre travail d'information mais, en aucun cas nous avons eu le sentiment, la perception qu'il y avait la moindre information supplémentaire dans cette interview".

À l'heure actuelle, le directeur de l'information ne sait toujours pas ce que contient cette interview : "Des recoupements que nous avons pu faire à gauche et à droite, cela semble être une interview qui a été faite à distance avec quelqu'un qui marche dans la cour et un autre qui est dans une cellule. Mais c'est une source unique et qui n'est donc pas recoupée. Il n'y a pas grand chose dans cette interview mise à part du sensationnalisme ou du voyeurisme. Clairement, cela ne fait pas partie des valeurs de la RTBF [...] À l'époque, nous nous sommes demandé si nous devions la diffuser. La réponse à donner a été très rapidement non. Nous n'avons pas tourné autour de la question pendant trois heures et trois nuits".

Jean-Pierre Jacqmin insiste sur le fait qu'une information ne s'achète pas : "Nous achetons des images tournées par des collègues, des journalistes au bout du monde qui sont rémunérés pour leur profession. Cela peut aussi nous arriver de rembourser des frais parce que quelqu'un a une vidéo, qu'il nous la transmet et qu'il demande une somme modique pour le temps que ça a pris (une dizaine ou une centaine d'euros), des montants de rémunération qui représentent un travail qui a eu lieu. Or, ici, ce n'est pas le cas. Ici, je ne suis pas tout à fait sûr s'ils s'agit d'une vente ou d'une extorsion de fonds".

Retrouvez l’intégralité de son interview sur Auvio.