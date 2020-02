L'expert du débat : "Cette psychose autour du coronavirus est complètement inutile !"

"Il n'y a aucun risque de propagation du virus !"

Dr Michelle Dusart, médecin-chef au CHU Saint-Pierre, est intervenue en tant qu'expert à ce sujet sur notre antenne : "Le patient va bien pour l'instant et ne nous inquiète pas... Son isolement est tout à fait efficace, il n'y a absolument aucun virus qui circule dans l'hôpital, il est dans une chambre qui est à pression négative c'est-à-dire que quand vous ouvrez la porte de la chambre, l'air y rentre et les virus y restent confinés et sont filtrés par un appareil qui est dans la chambre. Ce sont des procédures dont nous avons l'habitude, qu'on utilise régulièrement pour la tuberculose et qui évite la propagation du virus ailleurs que dans la chambre, il n'y a donc aucun risque."

La médecin-chef du CHU tente de rassurer la population et remet l'église au milieu du village : "Ce n'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un qui est Chinois qu'il y a plus de risques ! C'est une psychose complètement inutile ! En plus de ça, 80% des gens qui vont contracter le virus vont faire une maladie bénigne et seuls 20% font des maladies graves. Et ce sont souvent des gens âgés qui ont déjà d'autres pathologies, qui sont déjà plus fragiles avec une immunité diminuée. Quant aux restaurants chinois, vous pouvez franchement y aller ! Le virus a besoin d'un être vivant pour se multiplier et se propager et ne persiste en aucun cas dans des aliments cuits ou de la viande ! Tout ça, c'est de la psychose et des peurs irrationnelles qu'il faut absolument démonter ! D'autant plus que ça amène les gens à se précipiter dans les pharmacies pour acheter des masques qui ne servent fondamentalement à rien mais ça crée une pénurie pour les hôpitaux et les médecins généralistes qui pourraient en avoir besoin pour isoler les patients. Il y a une espèce de psychose qui amène à poser des gestes qui sont totalement délirants et qui sont contre-productifs."

Enfin, concernant le seul patient atteint du coronavirus en Belgique, le Dr Dusart assure qu'il sera suivi et finira par s'en sortir : "Il va être suivi avec des frottis réguliers et lorsque deux frottis, à 24h de distance, seront négatifs, on pourra considérer qu'il sera guéri. Dès que le corps est attaqué par un virus, l'immunité se met en route et vous protège et va détruire ce virus. Mais il faut du temps et de la surveillance car chez les patients plus fragiles, cela peut dériver en pneumonie virale et demander des soins un peu plus intensifs."

Retrouvez l’intégralité de son interview sur Auvio.