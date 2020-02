L'expert du débat : "Ce n'est pas gai de se rendre compte que nous sommes passés à côté de quelque chose"

Fanny avait déjà eu plusieurs problèmes avec son ex-compagnon qui l’avait harcelée, insultée ou même tenté de l’écraser. Elle avait déjà déposé six plaintes auprès de la police avant que ne se produise l’agression d’hier. C’est lorsqu'elle monte dans son train, comme tous les jours, qu’elle sent un regard fixe sur elle, il s’agit de son ex. Quand elle lui demande ce qu’il fait là, il lui explique que comme tout le monde il prend le train, elle veut appeler la police mais l’homme se lève et la frappe violemment. Il lui donne un coup de couteau dans le dos et prend la fuite à l’arrêt suivant. La jeune femme a quitté l’hôpital et s’est réfugiée chez une amie. Quant à l’agresseur, il est toujours actuellement recherché.

"Dans ce genre de cas, nous avons évidemment un sentiment d'impuissance"

Commissaire Libois, vice-président de la Commission Permanente de la Police Locale est intervenu en tant qu'expert à ce sujet sur notre antenne : "La plupart du temps lorsqu'une victime vient déposer plainte et qu'il y a des faits criminels qui ont été commis, on rédige un procès verbal et je vous passe bien sûr toute l'empathie que nous devons avoir par rapport aux victimes et la manière dont nous devons les traiter. Il existe ce qu'on appelle la fonctionnalité d'accueil, c'est-à-dire le contact qui est en première ligne au commissariat. Ces personnes sont triées sur le volet et font l'objet de formations particulières pour être en phase avec la victime au moment d'un dépôt de plainte. La police de manière autonome fait des recherches, des vérifications, complète le procès verbal et, à un moment donné, le transmet vers le parquet. Ensuite, le magistrat peut demander au service de police de prendre une série de mesures qui montrent qu'on prend en compte le dépôt de plainte de la victime".

Face à l'éventuelle lenteur de la justice, le policier peut prendre des initiatives : "La justice s'occupe de pouvoir traduire en justice des auteurs et de les punir de la manière adéquate mais ça n'empêche pas le policier de réagir directement et de faire en sorte de protéger la victime, de prendre des mesures... Le policier ne peut pas, ne se retranchera jamais derrière le fait que la justice est éventuellement lente. Il a une initiative à prendre et il la prend dans le meilleur des cas. Une fois que la privation de liberté a été faite par le policier, il doit en référer à un magistrat qui confirme ou non l'arrestation qui a une durée limité. Si le magistrat estime que la victime est en danger, il peut alors mettre la personne en prison de manière préventive".

Quand un drame se produit, les policiers se sentent impuissants : "Nous avons évidemment un sentiment d'impuissance. Quand nous sommes confrontés à des faits comme ceux dont on discute, ce n'est vraiment pas gai de se dire que nous sommes passés à côté de quelque chose. On essaie de se remettre en question. Ce qu'il faut aussi savoir c'est qu'il y a beaucoup de citoyens qui viennent déposer plainte et qui pensent être des victimes. Or, on se rend compte qu'il n'y a aucune infraction qui a été commise. Maintenant ce qu'on fait c'est que nous rédigeons une fiche d'information, avec les faits, les raisons de la plainte afin de garder une trace de cette démarche. Quand la personne revient quatre ou cinq fois, on peut faire attention, une alarme s'enclenche dans notre tête et on se dit qu'il faut faire quelque chose".

