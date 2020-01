L'expert du débat : "Augmenter le prix des cigarettes de 10% fait baisser la consommation de 4%"

Le docteur Vander Steichel conclut en évoquant le projet "Générations sans tabac" de la Fondation : "Nous aimerions que tous les enfants nés à partir de 2019 ne commencent jamais à fumer et ça passe par toutes une série de mesures auxquelles les fumeurs peuvent participer. Ils peuvent nous aider et aider les fumeurs à se libérer du tabac en arrêtant."

Le problème en Belgique est de pouvoir contrôler les dérives suite aux mesures prises contre le tabac : "L'Australie a une grande chance que nous n'avons pas : c'est une île ! Autrement dit, elle peut facilement contrôler ce qui se passe autour d'elle. C'est clair que la Belgique est un tout petit pays, que les frontières ne sont pas loin et l'Union européenne devrait également contrôler ses frontières extérieures - je fais là allusion au tabac de contrebande - tout ça fait partie de l'équation mais au niveau européen, aller vers une politique concertée d'augmentation importante du prix du tabac, c'est une manière efficace de faire reculer le tabagisme, ce qui est une bonne nouvelle pour la santé publique et pour les fumeurs étant donné que la grande majorité d'entre eux seront tués par le tabac."

Dr Vander Steichel, directeur général de la Fondation contre le Cancer, est intervenu en tant qu'expert à ce sujet sur notre antenne : "C'est une recommandation depuis de nombreuses années de l'OMS - Organisation Mondiale de la Santé - qui a très bien montré que des augmentations sensibles du prix du tabac avait un impact positif sur la consommation et la faisait diminuer. Pour une augmentation de l'ordre de 10%, c'est une baisse de 4% en moyenne de la consommation. Et nous voulons aller vers une société sans tabac car le tabagisme de longue durée tue pratiquement deux tueurs sur trois !"

L'avis des auditeurs...

Du côté de nos auditeurs, Mélodie nous appelle depuis Charleroi et pense que cela peut aider les gens à ralentir leur consommation mais que ça ne les fera pas arrêter pour autant car ils pourront toujours aller en acheter ailleurs. Elle propose donc une autre solution : "Dans un commerce, quand il y a un aliment néfaste, on le retire des rayons et de la vente alors que la cigarette, ça fait des années qu'on sait qu'elle est néfaste pour l'homme et pourtant, le tabac est toujours accessible et en vente. Donc il faudrait une solution plus radicale : supprimer le tabac de la vente ! Parce que le prix ne va pas diminuer excessivement le nombre de fumeurs."

Enfin, depuis Herstal, Jean-Marc est fumeur et pense également que ça ne va pas freiner la consommation des fumeurs mais l'idée selon lui est d'arrêter la vente de cigarettes partout et pas qu'en Belgique, parce qu'autrement, il y aura toujours la facilité d'aller voir ailleurs, dans un pays frontalier et d'y acheter des paquets moins chers.

