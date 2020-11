L'Europe pourrait à nouveau autoriser l'abattage sans étourdissement : est-ce un rituel religieux indispensable ?

"C'est très important cette façon de faire pour les musulmans"

Khadija, une auditrice originaire de Forest, dans la province de Bruxelles-Capitale, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "C'est très important cette façon de faire pour les musulmans et ce serait bien que ça redevienne comme avant... C'est une pratique religieuse quotidienne, ce n'est pas qu'à la fête du sacrifice qu'on égorge l'animal de cette façon, c'est tout le temps ! La viande que nous consommons vient d'un animal qui doit être égorgé sans être étourdi. On dit souvent que nous avons recours à des méthodes archaïques mais alors c'est la même chose pour la chasse ! Quand on tire sur un oiseau, on ne l'étourdit pas avant et on ne tire pas forcément dans la tête directement donc on le blesse et il souffre..."

C'est par conviction que nous agissons de la sorte...

Khadija, musulmane pratiquante, serait prête à changer de méthode si et seulement si, la proposition émanait d'une instance religieuse : "Nous croyons avec conviction que la méthode prescrite par Dieu est la plus correcte et la plus saine pour l'animal. La question qui importe est la condition de vie de l'animal et non pas la condition de mort. Je suis contre la maltraitance des animaux ! [...] C'est par conviction que nous agissons de la sorte mais si nos savants religieux nous disaient que l'étourdissement était permis, alors peut-être que je changerais de façon de faire mais ça doit être pour des raisons d'ordre religieux. Si ce sont des scientifiques qui l'évoquent, alors je ne changerais pas de position..."