Cela s’est passé samedi soir, juste après la victoire des Diables 0-3 face à la Russie. Sur le plateau de la chaîne française l’Équipe, des propos très durs ont été tenus à l’égard de notre équipe nationale. Une équipe accusée, je cite, "de faire des siennes", de "beaucoup trop parler" et "d’avoir le boulard". Après une série de critiques sur la rancœur supposée des Belges et l’absence prétendue de modestie de notre équipe nationale, l’un des consultants présents en plateau, Gilles Favard rajoutera même : "Ils parlent beaucoup ces Belges. Ils vont rentrer chez eux manger des frites". Niveau football, a-t-on des leçons à recevoir des Français ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

"Ils nous ont volé la coupe du monde"

Christopher, un auditeur originaire de Leuze-en-Hainaut, est intervenu à ce sujet sur notre antenne :"Je trouve que ces critiques ne servent à rien. La Belgique n’a peut-être rien gagné contrairement à la France, mais les Français n’ont pas gagné car ils étaient les meilleurs. Pour moi, ils nous ont volé la Coupe du monde, ils jouaient à 11 en défense. Je prie pour qu’ils soient directement éliminés et si c’est le cas, je vous assure qu’on fêtera ça en Belgique, peut-être même davantage que si on gagne la Coupe. J’ai toujours ce match de 2018 en travers de la gorge et je soutiens toutes les équipes qui affronteront la France."

"On a toujours la Coupe du monde au travers de la gorge"

Du côté de Herve, en province de Liège, Raoul nous partage son avis : " On sait très bien que les Français ont une grande bouche, il ne faut pas s’arrêter sur ce qu’ils disent. C’est vrai qu’on a toujours le match de 2018 en travers de la gorge, mais il faut dire aussi qu’ils sont plus forts, ils ont 2 étoiles et ils ont gagné la coupe d’Europe une fois. Je trouve que nous avons une belle équipe et je ne vois pas ce que Thomas Meunier a dit de mal." Si on retombe contre eux, notre grand bonheur sera de les éliminer "Si ce n’est pas la Belgique qui élimine la France, ce sera une autre équipe et on sera tout aussi content. Demain, je soutiendrai l’Allemagne. Ils n’ont pas encore joué, ils n’ont pas encore gagné. Je serai anti-français car je n’accepte toujours pas la défaite de la Coupe du monde."

"On devrait faire preuve d’un peu d’humilité"

Finalement, Patrick à Liège clôture le débat : "Je n'accepte pas que les Français nous donnent des leçons. Depuis 1998, les Français nous bassinent avec leur Coupe du monde. Mais en restant objectif, il faut dire que la Belgique n'a aucun titre : aucun joueur n'a gagné de Ballon d'or et aucun n'a gagné la Champions League. Je pense qu'on devrait faire preuve d'un peu d'humilité, on n'y est pas encore arrivé, on fait des hypothèses et des calculs, mais pour l'instant, on n'a rien. J'ai regardé le match samedi, on a fait le boulot, mais il y a un goût de trop peu par rapport à la qualité du jeu proposé, il y a un petit manque. "