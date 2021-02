L’enseignement inclusif, c’est vraiment trop difficile ?

Jeanine, une auditrice originaire de Seraing, dans la province de Liège, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je suis une institutrice primaire à la retraite et j’ai un fils trisomique et autiste. J’ai travaillé dans l’enseignement spécialisé et dans l’enseignement ordinaire, et je suis vraiment fatiguée de ces étiquettes négatives qu’on colle à l’enseignement spécialisé : "ça fait peur", "ce sont des handicapés"… Ce n’est pas ça du tout ! Je dirais que dans 90% des cas ont leur place là-bas, mais le problème vient de cette étiquette et de la réticence des parents."

C’est une démarche difficile qui est vue comme une marche arrière dans l’évolution de l’enfant

"Mais une fois que les parents voient l’évolution de leur enfant, ils reviennent sur leurs idées préconçues. J’ai été directrice d’une école spécialisée et en 5 ans, je n’ai jamais entendu des parents regretter leur choix. Il est vrai que comme dans toutes les écoles, il y a des enseignants plus motivés que d’autres. Et c’est malheureux qu’il n’existe pas de formation, mais je vous assure que les enseignants qui ne le sentent pas, ils ne restent pas dans le spécialisé.

Je pense qu’il faut mettre des moyens dans l’enseignement spécialisé pour pouvoir ensuite réintégrer correctement les enfants dans l’ordinaire le plus souvent possible. Pour moi il ne faut pas plus d’enseignement inclusif, il nous faut juste plus de moyens."