L’apéro offert aux non vaccinés dans une brasserie bruxelloise, est-ce le bon deal ?

Patrick, un auditeur originaire de Bruxelles, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "C'est un très bon deal, je ne pense pas que ce soit un cadeau pour les non vaccinés, c’est juste de la bienveillance. En Italie, les clients qui arrivent à l’entrée d’un restaurant avec le pass sanitaire sont directement placés à l’intérieur de l’établissement. Et la terrasse est réservée aux non vaccinés et à ceux qui ne veulent pas montrer leur pass. Et je ne trouve pas que cela ajoute de la discrimination entre les vaccinés et les non vaccinés : si vous êtes vaccinés, rien ne vous empêche de bénéficier du verre gratuit en terre."