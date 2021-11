L’alcool est-il indispensable chez les étudiants ?

L’alcool est indispensable chez les étudiants ? C ’est la q uestion que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

C’est l’abus d’alcool qui a pu tuer l’étudiant de 19 ans qui a perdu la vie au lendemain de son baptême étudiant. Le procureur du Roi de Namur a communiqué sur l’avancement de l’enquête à propos de cette tragédie, une substance a provoqué la mort, peut-être l’alcool. Il faudra attendre les résultats précis de l’analyse toxicologique, mais la mort naturelle est déjà exclue, ce n’est pas non plus une épreuve du baptême qui l’a tué, ni une chute ou l’hypothermie. Lors du même événement, un autre étudiant a dû être emmené à l’hôpital pour avoir trop bu.

Loïc, un auditeur originaire de Liège, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je pense qu’il faut encadrer ces fêtes, avoir ne serait-ce qu’un médecin contact à proximité, et aussi mettre des défibrillateurs à disposition. Il faut un support médical sur place lors des fêtes étudiantes. Les trois quarts des jeunes ne connaissent pas les méfaits de l’alcool et ne savent pas comment réagir lorsqu’un étudiant est malade."

L’alcool n’est pas obligatoire, mais ça fait partie de la société

"L’alcool fait partie de la société et il y va de sa conscience personnelle, il faut connaître ses limites. Les écoles et universités devraient informer les étudiants sur les dangers de l’alcool et encadrer les baptêmes."