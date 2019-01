" L'AFSCA va réunir tous les acteurs de la solidarité pour voir si la législation peut évoluer "

Jean-Sébastien Walhin, porte-parole de l'AFSCA : " L’AFSCA va réunir tous les acteurs de la solidarité dans quelques semaines pour faire le point et voir si la législation peut éventuellement évoluer; on va proposer de nouvelles initiatives au monde politique. Mais il faut distinguer clairement les frigos solidaires et les banques alimentaires. Les frigos solidaires sont, en Belgique, considérés par l’agence et donc par les autorités comme des initiatives privées et, à ce titre, on n’intervient pas. Tout comme, si un consommateur a chez lui du jambon périmé, on ne va pas aller toquer à sa porte, c’est du privé, on reste en dehors de tout ça. Ici, le statut de cette association est une banque alimentaire, c’est-à-dire qu’elle va prélever des denrées alimentaires et proposer de les distribuer via des frigos. Mais ce n’est pas un frigo solidaire. Si on veut mettre en place un frigo solidaire devant sa porte dans la rue de ses voisins, c’est une initiative privée et l’AFSCA n’interviendra jamais. "

À partir 1er février 2019, les plus démunis n'ont plus accès aux aliments périmes ou mal conservés

Jean-Sébastien Walhin précise que cette association proposait des denrées alimentaires périmées : " On est allé sur place en avril 2018 et on a remarqué qu’il y avait certains soucis. On a informé le responsable et on leur a expliqué ce qu’ils devaient faire et, notamment, ne plus avoir de viande hachée périmée ou de surimi périmé à proposer pour les plus démunis parce que, en Belgique, à partir du 1er février 2019, on veut que les plus démunis n’aient plus accès à des produits périmés ou mal conservés car il y a des risques d’intoxication alimentaire voire plus. "

Le porte-parole insiste, " l’AFSCA n’est pas contre ce genre d’initiatives, au contraire elle les encourage. D’ailleurs, elle va dans les prochaines semaines rassembler les différents acteurs de l’entraide sociale et on va voir avec eux les tenants et les aboutissants, la législation versus les réalités de terrain, et voir ce qu’on peut faire tous ensemble pour aider les plus démunis. "