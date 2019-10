Kevin : "Il faut faire la part des choses entre humour/pub et la réalité !"

Kevin, un auditeur originaire de Mouscron, est intervenu sur notre antenne : "C'est un joli coup de pub, c'est réussi puisqu’on parle de la marque ! Maintenant, ce qui m'interpelle c'est que je me demande si la violence dans les pubs, sur internet et dans les films est réellement reproduite dans la vie de tous les jours ? Étant pacifiste, je ne vais pas reproduire ce qui se passe à la télé par exemple ! Il faut prendre ça avec humour, c'est une pub ! Ce n'est pas parce qu'on entend une blague qu'on est obligé de faire la même chose à la maison ! C'est dommage, ce sont des réactions exagérées. Il faut faire la part des choses entre l'humour et la pub et ce qui se passe réellement dans la vie !"

"C'est une incitation à la violence !"

De son côté, André de Bruxelles, n'est pas du même avis. Il est choqué par l'utilisation de cette image : "C'est une incitation à la violence ! Je trouve qu'il faudrait mettre fin à la publicité tout court d'ailleurs. Je ne suis pas pour le puritanisme mais ça n'a rien avoir avec ça, c'est une question de respect des personnes ! Une société violente, ça ne va pas, il faut en finir avec ça, cette violence au quotidien ! Personnellement, je suis végétarien donc cette pub ne change rien pour moi mais vous dire si le coup de pub est réussi, je n'en suis pas si sûr... Parce que certains pourraient boycotter la marque et elle y perdrait beaucoup !"

Enfin, direction Seneffe où Christian témoigne : "C'est surtout un très joli coup de la marque parce que vous en faites la publicité ! [...] Vous faites l'écho à une publicité qui est complètement scandaleuse et immonde ! Il y a une règle dans la publicité : que l'on parle de vous en bien ou en mal, l'important est qu'on parle de vous ! Et les gens ont la mémoire tellement courte qu'ils ne vont pas retenir la publicité mais le nom "Bicky Burger" et dans leur subconscient, quand ils la verront, ils en commanderont. Les politiques ont facile de dénoncer ça juste pour faire leur propre publicité mais résoudre le problème réel, ça ils ne le font pas ! Mon premier réflexe quand j'ai vu cette pub a été de me dire que ça ne m'intéressait pas, cette pub est choquante et ridicule ! Mais une fois de plus, ce n'est pas cette publicité qui m'énerve mais tout l'écho que vous lui donnez !"

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C'est vous qui le dites".