Kevin De Bruyne après une nouvelle défaite : « On n’est que la Belgique », partagez-vous son analyse ?

" On n’est que la Belgique ", ce sont les mots de Kevin De Bruyne après la défaite de la Belgique face à l’Italie hier lors de la petite finale de la Ligue des Nations. Au micro de la chaîne flamande VTM, Kevin De Bruyne a expliqué que c’était une bonne chose pour les jeunes de pouvoir jouer contre le top du top des équipes et pas contre l’Estonie avant d’ajouter que la France et l’Italie ont 22 joueurs du top contrairement aux Diables.

Depuis Anderlecht , Luc nous donne son avis : "Il y a quelques années, ma fille était fan de Kevin De Bruyne, nous l’avions attendu à la sortie d’un match et il avait refusé de lui signer un autographe. C’est dans sa mentalité, je ne suis pas étonné qu’il ait ce genre de réaction. Pour moi, c’est un manque de respect envers la nation et envers les supporters. Il ne mérite même plus de porter le maillot belge. "

Le débat se termine à Anderlecht avec André : "Non, c’est un complexe d’infériorité bien propre à la Belgique. Il y a des pays bien plus petits que la Belgique qui ont gagné des beaux titres comme le Danemark et la Grèce ; pourtant, ils n’ont pas de grandes vedettes ou des joueurs exceptionnels. C’est la mentalité belge, on se sent toujours moindre que les autres et sa réflexion donne l’impression qu’on ne vaut rien. Il faut être plus hargneux et conquérant."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.