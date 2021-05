Karim, à propos d’une alarme anti-abandon pour les sièges-enfants : "J’ai oublié mon enfant de 4 ans et demi dans la voiture"

Karim, un auditeur originaire de Bruxelles, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Ça m’est arrivé une fois. J’ai 3 enfants et à force de courir de gauche à droite, on en oublie. J’ai oublié un de mes enfants qui avait 4 ans et demi à l’époque. Ça n’a pas duré longtemps, une vingtaine de minutes et il n’y a pas eu de conséquence heureusement. Un système pour m’avertir m’intéresse, j’ai vraiment eu la peur de ma vie et j’ai toujours peur d’oublier à nouveau un de mes enfants. C’est une situation qui peut arriver à tout le monde, mais avant que ça m’arrive, je pensais que ce n’était pas possible d’oublier un enfant dans la voiture."