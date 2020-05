Karelle de Pont-à-Celles : "Ce retour à l'école n'a aucun objectif pédagogique, l'enjeu n'est qu'économique!"

"On n'a même pas attendu le CNS pour prendre une décision!"

Karelle, une institutrice originaire de Pont-à-Celles, dans la région de Charleroi, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je suis très énervée car on n'a même pas attendu le Conseil National de Sécurité, on s'est juste laissé influencer par la décision prise au nord du pays ! Et hier soir à 22h, d'un coup, on apprend via la presse écrite qu'on reprend tous l'école ! Le 2 juin pour les maternelles donc on a une semaine pour tout remanier et en plus de ça, désormais, plus besoin de masques, ni de distanciation sociale entre les enfants. C'est à n'y rien comprendre ! Et pour les primaires, comment faire en sorte que les différentes classes ne se croisent pas ? Il va falloir organiser les entrées et sorties des élèves et faire en sorte d'éviter que tous les gens ne se déplacent en même temps ; sacré casse-tête ! On nous a demandé de mettre en place plein de choses et d'un coup de baguette magique, tout disparaît. Depuis le début, on nous dit tout et son contraire !"

Le 15 mai, je réorganisais ma classe et maintenant, on me dit de tout modifier à nouveau, il y a de quoi devenir fou !

Karelle craint cette reprise qu'elle juge économique : "En plus, cette reprise n'est même pas obligatoire donc elle n'a aucun objectif pédagogique, l'enjeu n'est clairement qu'économique, pour que les parents reprennent le travail! Alors que les garderies ont toujours existé donc les parents ont toujours eu des solutions pour faire garder leurs enfants ! Mais on nous a fait peur donc je comprends qu'ils aient eu peur et moi aussi, j'ai peur... Dans quelles conditions va-t-on reprendre et avec combien d'élèves et quelle matière donner? Il va falloir organiser tout ça et réfléchir concrètement et positivement à une rentrée puisqu'on nous dit que c'est pour notre bien... Il n'empêche que le 15 mai dernier, je réorganisais ma classe et maintenant, on me dit de tout modifier à nouveau ; il y a de quoi devenir fou!"