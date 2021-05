Jürgen Conings : avez-vous peur pour votre sécurité ?

C’est l’un des meilleurs criminologues du pays qui prend la parole au sujet de Jürgen Conings ce matin dans les colonnes de Sudpresse. Le professeur Pierre Thys dit redouter le scénario du pire en expliquant que puisque les virologues, le parlement, les ministères sont désormais sous protection, Jürgen Conings pourrait se tourner vers une cible plus facile. Il possède une arme que l’on peut facilement cacher sous un manteau, dit-il, et avec laquelle il pourrait sévir dans une rue bondée sans qu’on ait eu le temps de réagir. Est-ce que vous avez peur pour votre sécurité ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

"Nous sommes déjà dans le scénario du pire"

Pierre Thys, professeur honoraire en criminologie à l’ULiège, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Il faut bien se dire que le scénario a été préparé de longue date par Jürgen Conings. Nous en voyons aujourd’hui l’aboutissement partiel. Pendant des semaines, des mois peut-être, Jürgen Conings s’est préparé à cela, et nous sommes déjà dans le scénario du pire." En dénonçant ses actes et par nos recherches, nous essayons de les rendre plus compliquées, de les postposer "L’intéressé a commencé ses actes avec une détermination à nuire avec des armes lourdes diverses et variées et avec des conduites de rupture où il met fin à ses projets : ses médailles sur la tombe de ses parents et la lettre qu’il a laissée, par exemple. Ensuite, s’il agit, les quidams peuvent se trouver dans des quartiers où se trouvent des rassemblements de différentes communautés qu’il vise. Les quartiers ne seraient pas choisis au hasard. Dès que les cibles prioritaires sont protégées, il lui faut une solution de repli : il est difficile pour quelqu’un qui a mûri autant de détermination et de préparation de renoncer définitivement à son plan. Il dispose probablement d’un plan B, un plan par défaut, car s’il veut nuire, il fera tout pour arriver à ses fins."

"C’est un homme dangereux"

Du côté de Waremme, Ginette n’est pas sereine : "Pour moi, un homme qui n’a plus rien à perdre, qui est prêt à tout et qui prépare quelque chose, c’est un homme dangereux. Alors oui, j’ai peur. Je n’en suis pas à changer mes habitudes, mais je pense qu’il est grand temps de l’intercepter, ça fait une dizaine de jours qu’on ne sait pas où il est et le soutien qu’on lui donne est effrayant."

"Plus on avancera dans le temps, moins on aura à craindre"

Le débat se conclut à Liège avec Maria Rosa : "Je n'ai pas peur car je ne pense pas que ce soit une personne dangereuse, il n'a encore rien fait pour l'instant. S'il avait voulu faire quelque chose, il l'aurait fait depuis longtemps. Cela fait une dizaine de jours maintenant, et je pense que plus on avancera dans le temps, moins on aura à craindre."