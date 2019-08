Julien : "Je triche quand je remplis mon formulaire de don de sang !"

La Croix Rouge lance un appel d’urgence : elle cherche des donneurs de sang. Alors qu’une personne sur sept en aura besoin dans sa vie, seule une personne sur dix donne son sang. Qu’est-ce qui coince, vous ne voulez pas sauver des vies ?

La Croix Rouge avait déjà alerté au début de l’été mais lance cette fois un appel d’urgence : il faut rapidement que des donneurs se présentent car les stocks de sang se vident et il risque d’en manquer rapidement. Le seuil d’alerte a même été dépassé pour les groupes O positif et négatif. L’Avenir rappelle ce matin que seule une personne sur dix donne actuellement son sang alors qu’une personne sur sept en aura besoin au cours de sa vie et qu’aucune solution ne remplace le sang en cas de nécessité aujourd’hui.

Qu’est-ce qui coince, vous ne voulez pas sauver des vies ? C’est la question que l’on vous posait ce matin " C’est vous qui le dites".

Julien, un auditeur originaire de Dour, est intervenu sur notre antenne pour témoigner à ce sujet : "J'ai donné mon sang pendant une quinzaine d'années durant lesquelles j'étais hétérosexuel. Et depuis deux ans, j'ai changé de bord et quand j'ai voulu faire un don de sang, j'ai rempli le questionnaire et quand j'ai coché le fait que j'avais des relations sexuelles avec des hommes, j'ai été catégoriquement refusé pendant un an. On peut donner son sang quand on est homosexuel mais seulement quand on a un an d'abstinence sexuelle. C'est de l'hypocrisie ! Je pense que ce délai doit être allégé. Dans les autres couples, il y a également un risque quand on change de partenaires mais pour les hétérosexuels, le délai n'est que de quatre mois... Donc pour être honnête, je triche sur le formulaire parce que c'est vraiment une aberration ! Et ici, je suis parti dans le sud de la France, il y avait un délai d'attente de 28 jours et ça je le respecte mais pour le reste, si je suis sérieux dans mon couple, je ne vois pas pourquoi j'irais donner mon sang si je sais que j'ai pris un risque."