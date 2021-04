Julie : "Je n’ai pas besoin de voir ces images pour dire qu’il faut rapatrier ces enfants de Syrie"

Julie, une auditrice originaire d’Ans, dans la province de Liège, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je n’ai pas besoin de voir ces images pour dire qu’il faut rapatrier ces enfants. En Belgique, on sépare les enfants de leurs parents toxiques, on devrait faire la même chose pour ces enfants réfugiés. De plus, on a des accords avec l’Europe et un quota de réfugiés à accueillir dans notre pays, mais on accueille uniquement des adultes, pourquoi pas les enfants ? C’est plus simple que ça en a l’air, on peut tout à fait envoyer des soldats aller les chercher dans le calme, sans que ça ne déclenche un nouveau conflit. Je n’ai pas besoin de regarder le journal pour savoir qu’il y a des horreurs ailleurs. Qu’on ramène les enfants dans un premier temps et après on ira chercher les mamans s’il le faut, mais il faut les sauver le plus vite possible."

