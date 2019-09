Josiane : "Transmettre de mauvais messages aux enfants peut faire des dégâts !"

" Râleuse " pour les filles, " Monsieur génial " pour les garçons, ce sont les mots inscrits sur des vêtements d’une chaîne pour enfants, ce qui est jugé sexiste par des mamans. Sur un t-shirt… C’est mignon ou ça vous choque ?

La chaîne de magasin Tape à l’Œil est la cible de messages publiés sur les réseaux sociaux par plusieurs mamans en raison de sa dernière collection pour enfants. Plusieurs t-shirts de la marque reprennent des mots inscrits en grand sur les vêtements, ce sont ces mots qui posent problème. " Râleuse ", " Débordée ", " Impatiente " se retrouvent sur les vêtements pour filles alors que " Monsieur génial ", " Cool à temps plein " ou " Tellement génial " sont inscrits sur les vêtements pour garçons. Les mamans accusent la marque de véhiculer un message sexiste, des stéréotypes négatifs.

Ces mots sur un t-shirt, c’est mignon ou ça vous choque ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans " C’est vous qui le dites ".

Josiane, une auditrice originaire d'Ixelles, est intervenue sur notre antenne : "Je suis énervée, j'ai élevé une fille et deux garçons. J'ai une petite-fille et deux petits-garçons et je veux qu'ils respectent les femmes et c'est dans l'enfance que tout se joue. C'est une question de respect et d'éducation. Mes enfants et mes petits-enfants s'entendent très bien l'un avec l'autre et je ne vois pas pourquoi il faut appuyer ce genre de défaut comme si c'était forcément le défaut de chaque femme et que les hommes n'en avaient aucun. On oublie que tous les jours, des femmes sont battues par leur conjoint/leur mari et qu'il y en a une qui meurt tous les trois jours en Belgique. L'éducation commence dans la petite enfance, les enfants sont des éponges et ils observent ce qui se passe et s'ils ont un père ou un frère qui est plutôt contre les femmes ou se comporte mal avec leur maman ou leur sœur, en grandissant, ils auront le même comportement. Je trouve que les médias et la publicité ont un grand rôle - et souvent mauvais rôle - dans l'éducation des enfants. Nous avons vu les différents dégâts que les mauvais messages engendrent."