Jonathan dénonce un dysfonctionnement au sein du CPAS de La Louvière...

Jonathan est inscrit au CPAS de La Louvière mais ne reçoit plus aucune allocation depuis janvier. Aujourd’hui, il n’a plus un centime, il pointe un dysfonctionnement au sein du CPAS. Est-il en galère financière à cause du CPAS ?

Jonathan parle de son histoire dans La DH. Après s’être séparé de la mère de ses enfants, il s’installe à La Louvière où il se retrouve face à des difficultés au moment de reconstruire sa vie et finit par se retrouver au CPAS. Dernier problème en date, il ne reçoit plus d’allocation depuis le mois de janvier. Le CPAS lui réclamait un document, il a voulu le transmettre à plusieurs reprises mais son assistant social n’était jamais présent. Aujourd’hui, il n’a plus un centime, ne sait plus se déplacer pour aller chercher ses enfants à l’école quand il en a la garde… Est-il en galère financière à cause du CPAS ?

Colette Burgeon, présidente du CPAS de La Louvière: "Je trouve ça un peu fort de dire que personne n'est jamais présent. Surtout que de toute façon, si une personne n'est pas présente, il y a toujours moyen de remettre des documents à l'accueil et on les transmet soit à la personne concernée, soit à son doublon. Suite à cette affaire, une enquête sera faite sur la procédure et le fonctionnement par rapport à l'accueil. Mais ce n'est pas la première personne qui apporte un document à l'accueil et on les prend et on les transmet à l'assistant social compétent ou à son doublon. Je suis donc très étonnée mais on va essayer de retrouver la date à laquelle monsieur est venu et ce qui s'est passé par rapport à ses documents et faire une enquête."

Quant au fait que Jonathan ne peut plus toucher d'allocation depuis le mois de janvier, la présidente du CPAS de La Louvière justifie cela par le fait que "Le CPAS de la commune où la personne dort quel que soit son domicile est le CPAS compétent pour payer les allocations à monsieur. Si monsieur dort à Bruxelles, il doit se présenter au CPAS de Bruxelles. À partir du moment où nous ne pouvons plus nous occuper de monsieur, nous lui demandons de s'adresser au CPAS de Bruxelles. Mais tant qu'il était sur La Louvière, il a été reçu par nos services spécialisés au niveau du logement et au niveau du dispositif d'urgence sociale qui aident les personnes à essayer de retrouver des logements, ce qui n'est pas toujours évident. Mais nous pouvons aussi proposer des maisons d'accueil ou un centre de jour/nuit où l'on accueille des personnes qui seraient dans la rue si on n'avait pas ces dispositifs. Et nous avons aussi des logements en urgence, de transit, etc."

La solution pour Jonathan serait donc de désormais se tourner vers le CPAS de Bruxelles afin de toucher ses allocations comme le conclut Colette Burgeon : "Monsieur connaissait le système au niveau du CPAS de La Louvière. Pour Bruxelles, c'est la même chose donc s'il a l'adresse, il peut se présenter là-bas. Au CPAS, ce n'est pas le domicile qui compte mais l'endroit où l'on dort. Comme monsieur est parti se loger à Bruxelles, le CPAS de La Louvière n'est plus compétent pour payer son allocation. Nous devons avoir la preuve que monsieur dort sur le territoire louviérois pour toucher ses allocations. Si désormais, il dort sur le territoire bruxellois, alors il doit contacter le CPAS de Bruxelles."