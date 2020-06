Joëlle de Binche au sujet du port du casque à vélo: "Il faut laisser la liberté aux gens de choisir"

Depuis le début du confinement, de plus en plus de personnes se déplacent à vélo, ce qui pousse un député à relancer le débat sur le port obligatoire du casque. C'est ce qu'on peut lire dans les journaux de Sudpresse ce matin.

"Ça m'embêterait que ça devienne obligatoire"

Joëlle, une auditrice originaire de Binche, est intervenue à ce sujet sur notre antenne ce matin : "Ça m'embêterait que ça devienne obligatoire... Non pas pour une question de sécurité mais pour une question de choix et de liberté d'expression. On nous impose tellement de choses : port de la ceinture, l'interdiction de fumer, etc. Bien sûr, c'est pour notre santé mais le vélo n'est pas une drogue et le cycliste est conscient et peut distinguer les dangers et juger de la nécessité du casque ou non!"

Je me dis qu'on doit laisser les gens prendre conscience de ce qui est bien ou non et arrêter de les infantiliser!

Joëlle pense que tout dépend de la situation et que chacun doit prendre ses responsabilités : "Le port de la ceinture de sécurité en voiture est obligatoire et pourtant, mon mari est décédé à cause de ça ; il a eu le coup du lapin... Tout n'est pas tout blanc ni tout noir. Je me dis qu'on doit laisser les gens prendre conscience de ce qui est bien ou non et qu'il faut arrêter de les infantiliser. Je suis consciente que le casque est très protecteur et je le porte quand je vais en ville mais lorsque je vais dans la campagne ou sur le RAVeL, il ne me semble pas nécessaire."