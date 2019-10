Joëlle : "Certains gardiens sont corrompus et font entrer de la drogue dans la prison !"

Joëlle, une auditrice originaire d'Enghien, est intervenue sur notre antenne. Elle est tout à fait contre ce genre d'échange entre gardien et détenu : "Pour moi, c'est un problème parce qu'un gardien n'a pas à entretenir une relation avec des détenus ! S'ils sont là, c'est parce qu'ils sont punis et parce qu'ils ont fait des conneries par le passé ! Je suis allée voir un détenu à la prison d'Ittre et j'ai vu des choses venant des gardiens... Certains sont corrompus, ils font entrer de la drogue dans la prison !"

"Bien trop de gardiens manquent d'humanité..."

Christophe est gardien de prison et intervient sur notre antenne depuis Namur : "Il y a le café qu'on donne au détenu et les cafés que le détenu fait dans sa cellule et qu'il offre au gardien et c'est toujours celui de la cellule qu'on boit... On nous demande énormément de psychologie avec les détenus et personnellement, je prends du temps avec les détenus ; dans notre prison, c'est toléré et il n'y a aucune polémique. L'intérêt pour moi est que l'agent pénitentiaire est en première ligne avec le détenu donc si vous voulez adoucir la relation, il faut avoir un peu de psychologie avec le détenu."

Du côté d'Amay, Alain, un ancien détenu appelle les gardiens à faire preuve d'humanité : "J'ai eu l'opportunité d'avoir un agent qui passait regarder le journal parlé avec moi, il passait boire un café et restait une demi-heure et ça m'a réchauffé le cœur. Ça m'a aidé à voir le système carcéral différemment. On en a besoin quand on est en prison, on est tout seul la majorité du temps donc on a besoin d'un peu d’humanité. À mon niveau, il n’y avait aucune dérive. J'avais un cousin qui travaillait à la prison de Lantin et je devais lui serrer la main, je ne pouvais même pas lui faire la bise donc le règlement est assez drastique. Il faut rester humain malgré tout ce n'est pas parce que vous avez commis un délit et que vous vous retrouvez derrière les barreaux que vous ne pouvez pas avoir un peu de soutien moral alors que vous en avez vraiment besoin."

Enfin direction Andrimont où Daniel - qui a passé 6 années de sa vie en prison - témoigne : "Moi, j'ai connu mieux que ça ; étant donné que je n'avais jamais personne qui venait me voir, un des surveillants venait jouer deux fois par semaine au Stratego avec moi dans ma cellule. Pour moi, la limite n'était pas franchie, ce sont juste des contacts sociaux ! J'estime qu'ils ont tout à fait le droit de le faire. Dans la prison de Lantin, il y en a même qui venaient voir la Coupe du monde dans les cellules, on buvait un café, on regardait le match ensemble mais ça n'empêchait pas le fait que chacun garde son statut donc lui de surveillant ou chef et moi de monsieur X le détenu. Il n'y avait aucune familiarité qui s'installait. Il ne faut pas oublier non plus que quand on demande une libération conditionnelle ou un congé pénitentiaire, à qui demande-t-on un rapport de conduite du détenu ? Au surveillant ! C'est tout à fait possible d'avoir ce genre de contact sans franchir les limites. Ils sont là pour nous aider à nous réinsérer et moi, c'est grâce aux contacts avec divers surveillants que ça m'a aidé à y voir clair et que ça fait 32 ans que je n'ai plus mis les pieds en prison. Maintenant, il y a bien trop de gardiens qui manquent d'humanité et qui abusent de leur statut."

