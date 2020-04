Jessica de Ghlin : "Mes enfants n'iront pas à l'école tant qu'un vaccin n'aura pas été trouvé"

Jessica s'est exprimée sur notre antenne depuis Ghlin ce matin. Elle fait partie des parents qui ne remettront pas leurs enfants à l'école : "C'est hors de question de remettre mes enfants à l'école. Aujourd'hui, il y a encore trop de personnes qui sont hospitalisées du coronavirus donc je ne vois pas pourquoi nous devrions remettre nos enfants à l'école. C'est bien trop risqué et c'est trop dangereux pour eux. J'ai un enfant cardiaque, il est donc à risque. D'autres enfants comme les asthmatiques le sont aussi. J'ai deux autres enfants mais ils n'iront pas à l'école non plus pour protéger leur petit frère. Je les garderai à la maison jusqu'à ce qu'on sorte de cette épidémie, qu'il n'y ait plus aucun malade et qu'on trouve un vaccin".

Selon Jérémy, la reprise des cours est envisageable car les élèves seront peu nombreux étant donné que la mesure concerne dans un premier temps uniquement les années diplômantes : "De toute façon, il n'y aura que les enfants de 6ème primaire qui retourneront à l'école. Cela ne représente pas énormément d'élèves. Nous avons deux classes de 6ème donc nous pouvons vraiment répartir les enfants dans plusieurs locaux, gérer au mieux et faire une tournante au niveau des sorties pour qu'ils s'aèrent. Il y a moyen d'adapter les écoles et les cours pour que ça se passe très bien. Tout va se mettre en place petit à petit".

Jérémy de Pont-à-Celles est enseignant de remédiation et a décidé qu'il retournerait enseigner : "Je suis tout à fait prêt à retourner dans le sens où je suis persuadé que le PO fera tout pour garantir un maximum les règles d'hygiène et que tout sera mis en place pour penser à la santé de tout le monde. Je peux comprendre le malaise des parents parce qu'ils ont peur pour leurs enfants mais moi je n'irai certainement pas travailler avec la boule au ventre".

"Mon épouse n'ira pas travailler à l'école"

La femme de Jean-Christophe de Haccourt est enseignante et elle ne retournera pas enseigner : "Mon épouse n'ira pas travailler à l'école. Moi je suis bien obligé d'aller travailler parce que je travaille dans le milieu hospitalier et que nous sauvons des vies mais je trouve que dans le cas de l'école, c'est le contraire. Dans sa classe, si on respecte les données qui ont été dites au niveau des distances, elle pourra y accueillir un seul enfant. En tout, elle en a 27. Comment va-t-on faire ? Pareil pour les lavabos par exemple. Il n'y en a que trois dans toute l'école".

Je ne vois pas comment du personnel non médical et non formé va pouvoir appliquer les gestes barrières

Pour Jean-Christophe, cela ne peut clairement pas marcher : "Moi qui ai vu la souffrance des personnes malades du Covid-19 à l'hôpital, l'agonie de certains, les morgues se remplir et les médecins complètement impuissants et stressés, je ne vois pas comment du personnel non médical et non formé va pouvoir appliquer les gestes barrières comme on nous le demande et qui sont ingérables. Est-ce que vous avez déjà essayé de parler toute la journée avec un masque ? C'est complètement impossible. Si on tient aussi compte que les masques sont utilisables seulement trois à quatre heures, il va falloir deux masques par jour par enseignant et par élève minimum. Pour les gels hydroalcooliques, est-ce que vous connaissez un enfant qui ne se cure pas le nez ?"

