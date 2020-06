Jennifer d'Etterbeek : "La majorité des policiers abusent de leur pouvoir !​​​​​​​"

Une Liégeoise a écrit sur Facebook : "Un bon flic est un flic mort". Ce n’est pas la première fois qu’un tel message est publié sur les réseaux sociaux. Interrogée par La DH, elle assume ses propos mais ne sait pas les argumenter. La police s’inquiète que ce genre de propos soit de plus en plus répandus. Pourquoi tant de haine envers la police ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

"Je n'aime pas la police" Jennifer, une auditrice originaire d'Etterbeek, est intervenue à ce sujet sur notre antenne: "C'est extrêmement choquant ce genre d'appel à la haine parce qu'il y a des personnes derrière l'uniforme et des familles également. Mais personnellement, je n'aime pas la police ! J'ai vécu différents événements qui influencent ce que je ressens à l'égard de la police. Par exemple, une de mes amies a été agressée sexuellement et le coupable a été pris à plusieurs reprises mais relaxé à chaque fois ! Et selon moi, dans ce genre de cas, la police et la justice sont tout autant coupables !" Non seulement, la police est lente mais en plus de ça, elle juge les personnes à qui elle a affaire! Selon Jennifer, tout est une question de comportement et de respect : "Quand des personnes ont besoin d'aide pour être protégées, elles attendent parfois jusqu'à une heure pour que la police arrive sur place pour les aider ! Non seulement, la police est lente mais en plus de ça, elle juge les personnes à qui elle à affaire en ligne ou en face d'elle ! Il faudrait que les policiers soient plus respectueux. La majorité des policiers le dit : ce sont des ripoux qui prennent de l'assurance parce qu'ils portent l'uniforme et ils abusent ainsi de leur pouvoir. Ils le disent eux-mêmes ! Et ça, ce n'est pas normal et ça doit changer."

"Un policier doit être irréprochable" Du côté de Beloeil, en province de Hainaut, Ingrid partage cet avis : "Je pense que les médias n'aident pas et les smartphones non plus parce que désormais, tout est filmé et diffusé sur les réseaux sociaux et donc ça donne une image violente du policier. Avant, on ne voyait pas tout ça... Et quand on sait qu'il y a 50 plaintes par an au Comité P (ndlr. Organe de contrôle externe de tous les fonctionnaires des services de police en Belgique), on se doute bien que des soucis, il y en a ! D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un accident avec un policier... Alors que j'étais en droit, il est sorti de son véhicule, a crié sur tout le monde et voulait frapper tout le monde en disant que lui, il était policier ! Du coup, j'ai déposé une plainte au Comité P. Et c'est à cause de ce genre d'attitude que des tensions se créent. En tant que policier, il faut être irréprochable."

