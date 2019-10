Jean : " S'ils apportaient la note et encaissaient directement, le client ne partirait pas sans payer "

Jean de Fléron a déjà pensé à partir sans payer mais sa compagne l’en a dissuadé : " Quand vous avez fini de manger et que vous demandez la note mais que vous devez attendre un quart d’heure pour l’avoir et puis que le serveur s’en va sans encaisser et que vous devez encore attendre un quart d’heure, les rappeler plusieurs fois pour payer, vous avez envie de ne pas rester toute la nuit ! Que le restaurateur vienne encaisser ! Si quand on demande, ils viennent apporter la note et encaissent directement, il y aurait déjà moins de personnes qui partiraient sans payer ! C’est vexatoire de devoir payer avant. Si vous donnez un acompte, ça ne vous empêchera pas de devoir attendre une demi-heure pour pouvoir être encaissé. "

Un restaurateur de Mons lance un coup de gueule ce matin dans La Province : malgré la présence de 14 caméras dans son établissement, il fait face à de plus en plus de grivèleries, des clients qui s’en vont sans payer. Un propriétaire explique la technique souvent utilisée qui consiste à aller fumer plusieurs fois pendant le repas avant de finalement s’en aller pour de bon. Face à ce phénomène, un restaurant buffet a décidé d’imposer le paiement avant même le repas.

De plus en plus de clients quittent les restaurants sans payer. Que doivent faire les restaurateurs pour que vous payiez l’addition ?

Un acompte, les clefs de voiture ou un document officiel comme garantie

À Wépion, Jean trouverait normal de payer un acompte avant de manger : " Il faut demander un acompte à l’entrée : soit 50% de chaque plat, soit 25€ comme prix forfaitaire. Ça ne me dérangerait pas de faire ça. Il faut comprendre le restaurateur. La personne qui va s’asseoir à sa table, il ne la connaît pas non plus. C’est tout à fait naturel que ça rentre dans les mœurs de payer un acompte à l’entrée ou un forfait. Si le client part sans payer, au moins le restaurateur aura eu quelque chose. "

Du côté de Colfontaine, Patrick propose de remettre ses clefs de voiture en garantie : " Il suffit de réclamer les clefs à l’arrivée et de les accrocher à un tableau ! Pour ceux qui n’ont pas de voiture, il suffit de prendre le permis de conduire, de le mettre de côté et de le rendre que lorsque l’addition est payée. S’il n’a pas de permis de conduire, on prend la carte d’identité ou un document légal. Les gens travaillent et doivent être rémunérés à juste titre. Toute peine mérite salaire. Si on va au restaurant, c’est pour passer un bon moment. S’il faut, après manger, sortir en courant, ce n’est pas la peine. Je ne suis pas contre un acompte. "

