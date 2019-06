Jean-Pierre : "Le manège à poneys permet un contact avec l'animal !"

"Je suis toute à fait scandalisée de cette histoire !"

D'autres auditeurs sont intervenus sur notre antenne à ce sujet et ne sont pas du tout du même avis que Jean-Pierre. À Montignies-sur-Sambre, Colette nous fait part de son avis : "Je suis toute à fait scandalisée de cette histoire ! Les voir tourner pendant des heures, ce n'est pas possible ! Un poney est fait pour faire de l’obstacle et s'amuser ! Que l'on mette des chevaux en bois alors et on ne verra pas la différence ! Il faut aussi interdire leur présence sur le marché car 5-6h à tourner en rond, non, je ne l’admets pas ! Et quand j'en vois, je trouve ça scandaleux !"

Enfin, direction Saint-Hubert où Béatrice nous a donné son avis : "Je ne suis pas du tout d'accord avec ça ! Il y a des lois qui sont votées mais incomplètes et puis, finalement, on finit sur des chemins parallèles et ça arrivera encore. Il y a une partie des nuisances qui n'est pas là sur le marché mais pour un animal, tourner 5h dans le même sens, ce n'est pas évident du tout ! De plus, les manèges sont conçus de façon à ce qu'ils tournent toujours dans le même sens donc les muscles ne sont pas travaillés de la même façon... Bref, c'est de la maltraitance ! Et il faut vraiment conscientiser les enfants à ça ; il y a d'autres façons de découvrir les animaux, il suffit de se rendre chez des professionnels, dans un manège ou encore des parcs animaliers ! Certes, un marché, ce n'est pas la même chose qu'une kermesse mais je suis persuadée que ça nuit à l'animal, point ! Je suis pour la défense des animaux et là, franchement, je suis désolée mais ce n'est pas possible et je suis certaine que si GAIA m'entendait, il sera d'accord avec moi!"

