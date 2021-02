Jean-Marc Nollet ne respecte pas la bulle de 1 : êtes-vous choqué ?

Jean-Marc Nollet, le coprésident d’Ecolo, a reconnu hier ne pas respecter la bulle de 1. Invité hier de La Première, Jean-Marc Nollet répondait à la question de Thomas Gadisseux à ce sujet . Après un instant de silence, il répond que non et précise que depuis quelques semaines, il s’autorise à accueillir deux personnes, un couple Très rapidement, de nombreuses réactions politiques ont fusées, le Premier ministre a rappelé que les règles s’appliquaient à tous.

À Auderghem, dans la région de Bruxelles-Capitale, Frédérique a été choquée par les propos du coprésident Ecolo : "Avec mon mari, nous avons 74 et 75 ans et nous faisons très attention à respecter la bulle de 1. Ce samedi, nous sommes allés chercher une tronçonneuse chez notre fils : nous avons été reçus sur le pas de la porte, nous ne sommes pas rentrés. On aurait pu s’asseoir sur la terrasse mais non, nous faisons vraiment très attention."

Je ne pense pas que la majorité de la population en fasse autant

"C’est ce qu’on nous a dit de faire, et nous essayons de respecter cette règle. C’est vrai que Jean-Marc Nollet a été honnête, mais je trouve que lorsque les politiques nous demandent d’appliquer une règle, c’est la moindre des choses de faire de même. Beaucoup de nos amis nous proposent d’aller les voir, mais nous refusons et nous continuerons ainsi jusqu’à ce que cette règle soit levée."