Jean-Marc : " Elle aurait dû dire " Ça craint le danger, c'est relou ! Soyez plus vigilants "

La Reine Mathilde s’est exprimée dans une vidéo concernant le cyberharcèlement. Est-ce que vous trouvez le message assez fort et efficace ?

La Reine Mathilde s’est investie dans le problème du cyberharcèlement qui prend de plus en plus d’ampleur avec des issues parfois dramatiques et intolérables. Pour sensibiliser un maximum au problème et l’attitude à adopter si l’on est confronté au problème, Mathilde a enregistré un message vidéo dans lequel elle dit de ne pas hésiter à dire au harceleur que son attitude est déplacée. " C’est vous qui êtes cool, pas lui. Car le cyberharcèlement, c’est vraiment nul. " Est-ce que vous trouvez le message assez fort et efficace ?

Jean-Marc de Charleroi n’est pas du tout convaincu par le message de la Reine Mathilde : " Ce n’est pas assez fort ni efficace. La Reine est une logopède et je doute qu’elle communique à ses enfants comme elle communique à la télévision. Pour pouvoir entrer en communication avec les jeunes, on emploie leurs mots, des termes bien à eux. J’ai des enfants et parfois, pour que ce soit percutant, on emploie leurs mots. "

Si elle s’exprime à la télévision dans un français parfait, la Reine n'atteint pas les jeunes avec un tel ton : " Mon jeune a écouté la vidéo et a dit : " C’est chelou ce qu’elle nous raconte, c’est quoi ce truc ?! ". Je ne demande pas qu’elle ait un langage d’argot mais même dans l’intonation, c’est plat. Il n’y a aucune vie dans ce qu’elle dit. C’est cérémonial à 1.000%. Si vous avez une logopède qui parle comme ça face à un jeune, il ne va plus jamais aller la voir. "

Jean-Marc ne doute pas de l’implication de la Reine mais " si elle veut parler aux jeunes à la télévision, ce n’est pas avec ce style-là qu’elle doit le faire. Elle ne doit pas être une reine mais une maman du peuple qui parle aux enfants du peuple. "

Lorsqu’on fait une communication avec un enfant, il faut déjà avoir attiré son attention. Pour la phrase " N’hésitez pas à dire au harceleur que son attitude est déplacée. C’est vous qui êtes cool, pas lui. Car le cyberharcèlement, c’est vraiment nul ", Jean-Marc propose : " Ça craint le danger, c’est relou ! Soyez plus vigilants et parlez-en à vos parents. "