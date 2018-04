Jean-François : " Les professeurs n'ont pas la formation pour gérer cela "

La maman de Sarah, une adolescente de 17 ans qui s’est suicidée à cause du harcèlement qu’elle a subi à l’école, s’exprime aujourd’hui et parle d’un fléau contre lequel on ne fait pas assez… Alors justement, que faire ?

Pour Sarah, le harcèlement était vécu depuis l’âge de 8 ans, malgré un changement d’école l’enfer a continué jusqu’à ses 17 ans. Sarah s’est suicidée chez elle il y a un mois. Aujourd’hui, sa maman s’exprime dans les colonnes de Sudpresse et explique que sa fille a été suivie, que son entourage pensait qu’elle allait mieux, que quand une discussion sur le suicide avait lieu, Sarah disait qu’elle n’y songeait pas et pourtant, son petit frère l’a retrouvée pendue dans sa salle de bain. C’est pour que ça ne se reproduise pas que sa maman parle, elle veut se battre contre ce fléau contre lequel on ne fait pas assez. Alors, que faire pour lutter efficacement contre le harcèlement à l’école ?

Jean-François de Grimbergen est enseignant en secondaire inférieur : " Le harcèlement est très présent. Le problème c’est qu’on essaye de trouver des solutions en aval du problème. Il faudrait vraiment repenser le système éducatif. Le gros souci se situe au niveau de la compétition qu’on met en place dès le plus jeune âge à l’école maternelle. Sans le vouloir mais c’est un des moteurs de la socialisation. Notre ministre Marie-Martine Schyns, plutôt que d’inventer un pacte d’excellence, devrait révolutionner le système. Remplaçons dans toutes les classes de maternelles, dès la rentrée de 2020, la compétition par l’empathie. "

Le drame que vit cette maman n’est que la pointe de l’iceberg pour Jean-François : " Il y a des tas de jeunes en souffrance. Cette souffrance vient du fait qu’ils sont toujours occupés à essayer de trouver des moyens de se rassurer parce qu’ils sont mis en compétition les uns avec les autres. "

Quand il est confronté au harcèlement à l’école, Jean-François fait ce qu’il peut avec les moyens dont il dispose : " Il ne faut pas nier le problème. C’est malheureusement parfois un réflexe de minimiser la difficulté de l’élève. On le pressent par une chute des résultats scolaires, par une attitude qui change tout à coup. Il faut creuser à ce moment-là ! Mais c’est vrai que c’est très compliqué. Je pense qu’on manque de formation pour résoudre ce problème-là. "