Jean-François d'Uccle : "J'ai 100.000 masques FFP2 qui arrivent samedi et pas un acheteur!"

Jean-François d'Uccle : "J'ai 100.000 masques FFP2 et personne ne me les achète!" - © suwichaw - Getty Images/iStockphoto

L'appel de Jean-François, un auditeur d'Uccle...

Jean-François, un auditeur originaire d'Uccle, est intervenu très énervé sur notre antenne... Il tient à faire passer un message : "Je vais essayer de garder mon calme, d'être le moins émotif et le plus clair possible pour que tout le monde comprenne la mascarade des masques... J'ai un ami à Pékin qui a acquis 100.000 masques de type FFP2. Il les a acquis avec ses fonds personnels... Les 100.000 masques arrivent ce samedi à Biercée. Je parle bien de 100.000 masques FFK2, avec toutes les certifications européennes/américaines et avec tout ce qui faut pour garantir la véracité de l'opération. J'ai contacté une multitude de distributeurs grossistes en pharmacie et tous les hôpitaux de Bruxelles mais je n'ai de réponse de personne!"

J'entends du matin au soir, dans les médias, qu'il manque de masques et moi, j'en ai 100.000 qui arrivent samedi et je n'ai pas un acheteur !

Notre auditeur lancer un dernier appel sur antenne : "J'entends du matin au soir, dans les médias, qu'il manque de masques et moi, j'en ai 100.000 qui arrivent samedi et je n'ai pas un acheteur ! Je fais ça à titre bénévole, je ne gagne pas un centime là-dessus ! Le prix est de 2,50€ le masque alors qu'on m'appelle SVP ! On a trouvé un acquéreur dans le nord de l'Italie ! Vous imaginez, on va les recevoir ici mais on va devoir les transporter via un camion vers l'Italie ?! J'attends que la Belgique réagisse ! Je n'ai pas encore contacté les autorités mais j'ai contacté des rédactions et personne ne réagit..."