Jean-Claude : " Ici, c'est une blague ! "

Polémique en Flandre où, pour leurs 100 jours rhéto, des étudiants ont choisi comme thème " l’Islam " et se sont déguisés en portant des ceintures d’explosifs ou en simulant des prières. Certains dénoncent de l’islamophobie, le directeur parle d’atmosphère des 100 jours.

C’est une tradition pour les élèves de rhéto. À 100 jours de la fin de l’année scolaire, un thème est choisi pour que tous les étudiants se déguisent et célèbrent le temps restant avant la fin de leurs études en secondaires. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on découvre qu’à Melle, en Flandre-Orientale, les élèves d’une école catholique avaient pour thème " L’Islam " et ont décidé pour certains de porter des ceintures explosives ou caricaturer des prières dans la cour de récréation. Sur internet, cette attitude est dénoncée comme étant de l’islamophobie alors que le directeur de l’école estime, lui, qu’il faut regarder cela dans l’atmosphère de la célébration des 100 jours. Quand on se déguise, tout est permis ?

Quand on se déguise, tout est permis ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

Pour Jean-Claude de Maubeuge, ce n'est pas choquant : " Vous avez été certainement étudiant, moi j'ai eu un commerce en Belgique tout ma vie, j'ai vu des gens lors des Carnavals ou de manifestations genre brûlage de culottes qui se déguisaient souvent en curé. En fait, vous voyez que c'est récurrent. Je n'ai jamais vu l'Église catholique déposer plainte. J'ai un fils qui habite Paris et il était dans la même rue au mois de novembre 2015 le jour des attentats. Je suis resté pendant trois heures sans nouvelles parce qu'on avait sûrement brouillé les ondes des GSM. C'est frustrant. Ici c'est une blague. Le racisme c'est quoi ? C'est de voir quelqu'un qui est noir et de ne pas l'aimer parce qu'il est noir. Le problème n'est pas là et la majorité des gens le savent. Je trouve que les musulmans modérés ne dénoncent pas assez ce que les musulmans terroristes font ".

Myriam partage l'avis de Jean-Claude. Pour elles, ils ne font rien de mal : " Cela ne me choque pas. Ce n'est pas réellement des vrais musulmans qu'ils sont occupés d'imiter. Ce sont plus les faux musulmans. Ceux avec les ceintures explosives qui font du mal à tout le monde et qui font exploser les gens. Je pense qu'ils veulent faire passer un message. Je trouve qu'ils ne font de mal à personne (...) Je ne sais pas trop s'il y a une cohérence entre le thème "L'Islam" et le déguisement... Mais, pour moi, ils ne font rien de mal en vérité. Il faut savoir qui on est et franchement je ne ressens pas de l'islamophobie ici ".