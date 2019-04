Jean-Claude : " Chaque prison a une aile médicale où croupissent de vieilles personnes ! "

C'est l'affaire judiciaire qui indigne une partie de la France. Cinq ans de prison ont été requis hier contre Bernard Tapie, âgé de 76 ans et atteint d'un double cancer. La justice doit-elle tenir compte de l'état de Bernard Tapie ?

L'histoire judiciaire est complexe mais elle passionne car elle concerne Bernard Tapie, l'une des personnalités les plus fortes de France. Il est accusé d'escroquerie et de détournement de fonds publics après avoir bénéficié en 2008 d'un arbitrage douteux du ministère des Finances qui lui avait permis d'empocher 403 millions d'euros. Si plusieurs éléments apparaissent troublants dans le dossier, aucune preuve irréfutable n'a cependant été fournie, ce qui n'a pas empêché le parquet de demander hier cinq ans de prison ferme et la confiscation de tous ses biens.

Cinq ans ferme pour un homme de 76 ans, atteint d'un double cancer… La justice doit-elle tenir compte de l'état de santé de Bernard Tapie ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

À ce propos pour Jean-Claude de Liège qui a 72 ans et est en liberté conditionnelle : " C’est désolant quand on voit cette histoire. Dans chaque prison, il y a une aile appelée médicale qui est tout sauf médicale où croupissent de vieilles personnes de plus de 70 et 80 ans ! Demandez la liste des septuagénaires en Belgique, vous seriez étonnés ! Il est atteint d’un double cancer mais celui qui n’à qu’un cancer de la vessie ou qui est Alzheimer, c’est pratiquement la même chose ! Les prisons en sont plein ! […] La finalité d’un jugement appartient au juge à son ressentit personnel. Tous les juges ne vous jugent pas de la même façon, il y en a qui sont plus cléments. Je pense que s’il finit en prison, ça n’arrangera rien et ça va précipiter sa mort. "