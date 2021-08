Jean, à propos de l’interdiction totale de fumer dans les stades de foot : "c’est possible d’attendre la fin du match"

Les supporters de Charleroi veulent pouvoir fumer dans le stade. Depuis le début de cette saison, il est totalement interdit de fumer dans les stades de foot, même en dehors des tribunes, ce qui agace certains supporters du club carolo dans les colonnes de La Nouvelle Gazette aujourd’hui. Ils ne comprennent pas pourquoi il n’est pas permis de fumer une cigarette au pied de la tribune dans un espace dédié à la mi-temps, la direction du club précise que les règles actuelles ne le permettent pas. Un supporter va jusqu’à dire qu’il sera peut-être plus agréable de regarder le foot à la TV qu’au stade en raison de cette interdiction. Pas d’espace fumeur dans un stade, c’est un problème ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

"C’est possible d’attendre la fin du match pour fumer"

Jean, un auditeur originaire de Mont-sur-Marchienne, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je suis fumeur et lorsque je pars en vacances en République dominicaine, j’ai 9 h d’avion. Le temps d’attente à l’aéroport, le vol, l’attente des bagages et la route jusqu’à l’hôtel, ça me fait 12-13 h sans pouvoir fumer et ça ne me pose pas problème. Donc je pense que c’est tout à fait possible d’attendre la fin du match pour fumer."

"Pour un vrai fumeur, attendre 2h pose problème"

Du côté d’Anvers, Stéphane n’est pas du même avis : "C’est un problème depuis toujours et il dépasse les stades de foot. On a voulu mettre les fumeurs en dehors des établissements et maintenant ne nous laisse plus fumer dans les stades, même pas aux abords, c’est n’importe quoi. Maintenant que nous sommes dehors, les non-fumeurs se plaignent encore des fumeurs, c’est de la discrimination. Pour un vrai fumeur, attendre 2 h pose problème. Pendant un match, on peut éventuellement attendre 45 minutes, mais il faudrait faire un coin fumeur et un coin non-fumeur. Moi, je ne tiens qu’une petite heure sans fumer."

"Bannir totalement la cigarette des stades"

Pour terminer, à Namur, Yvan n'a pas de problème avec l'interdiction de fumer dans les stades :"Ce n'est pas l'endroit pour fumer. Par respect pour des sportifs et les supporters non-fumeurs, on ne devrait pas être autorisé à fumer dans un stade. Il faut bannir totalement la cigarette dans les stades de foot. Je suis pourtant fumeur, mais je fume discrètement chez moi et quand je suis dans un lieu public, je m'abstiens."