" Je n'ai jamais entendu parler d'un problème de comportement de la part des moniteurs ! "

La première auto-école pour femmes vient d’être créée en Belgique. La patronne explique que de nombreuses femmes se sentent mal à l’aise avec un instructeur masculin dans la voiture. Une auto-école 100% féminine, c’est nécessaire ?

Samira et Chafya viennent de créer la première auto-école pour femmes en Belgique. Elles comptent démarrer prochainement leurs activités basées sur le modèle déjà existant à Rotterdam. Quand Samira est interrogée sur la raison de la création d’une telle auto-école, elle répond qu’il ne faut y voir aucun signe religieux, c’est parce que les femmes sont souvent mal à l’aise aux côtés d’un instructeur masculin dans la voiture. La question pour vous ce matin au 070 233 466, une auto-école 100% féminine, c’est nécessaire ?

Concetta d'Eletto, présidente de la Fédération des auto-écoles agréées : " Il n'y a pas de problème. En Belgique, il y a énormément de monitrices et de directrices d'auto-écoles. Donc, ce problème chez nous ne se pose absolument pas. Ce qui veut dire qu'une personne qui s'inscrit dans une auto-école agréée peut immédiatement, si elle le désire, avoir cours avec une monitrice agréée, brevetée, répondant aux normes de l'arrêté royal et obtenir des cours pratiques sans aucune difficulté ".

Selon Concetta d'Eletto, il n'y a aucun problème sur le plan du comportement : " Il n'y a pas un mauvais comportement de la part des moniteurs. Ce qu'il est important de préciser c'est que, à ma connaissance et sauf erreur, ce n'est pas une auto-école dans ce cas-ci. Il s'agit de quelqu'un qui a créé une société et qui propose un service mais qui n'est pas une auto-école agréée et qui ne peut donc pas délivrer des attestations. Ce qui signifie que les cours ne sont pas reconnus et que, si les personnes ici en Belgique vont dans ce genre d'établissement, ils vont devoir revenir et repayer dans une auto-école agréée ".

La présidente de la Fédération des auto-écoles agréées nous a également expliqué qu'il y avait assez de femmes dans le secteur : " On va dire que dans chaque auto-école, dans chaque bureau, il y a au moins une monitrice et c'est suffisant pour répondre à la demande. C'est une clientèle bien précise qui demande d'avoir cours avec une dame. Cela peut arriver que des candidates féminines demandent à avoir une monitrice mais c'est de moins en moins le cas. Il y en a même qui n'en veulent pas. Parfois, cela peut être une question d'éducation, d'origine, de religion... Il y a différents facteurs qui font que... mais ce n'est jamais à cause du comportement du moniteur. Nous n'avons pas de souci de ce côté-là ".