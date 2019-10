Janine : "Le marathon ne sert à rien ! On doit pouvoir juger de sa propre vitesse !"

Jusqu’à demain 6h se tient le 12e marathon de la vitesse avec des contrôles intensifs sur les routes. La police doit-elle annoncer ce marathon pour que vous leviez le pied ?

Depuis ce matin 6h, et durant 24 heures, les polices fédérale et locales organisent le 12e marathon de la vitesse pendant lequel les contrôles intensifs sont réalisés dans tout le pays. Lors de la dernière édition, c’est plus d’un million de véhicules qui ont été contrôlés amenant à la verbalisation de plus de 29 000 automobilistes qui roulaient trop vite.

La police doit-elle annoncer ce marathon pour que vous leviez le pied ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

Janine, une auditrice originaire de Jette, est intervenue sur notre antenne : "Qu'on arrête de viser l'automobiliste qui est la vache à lait de l’État ! Tout ça ne sert qu'à faire rentrer de l'argent dans les caisses ! Je pense que les accidents, c'est dramatique mais que l'État s'en fout ! Je voudrais voir si on aurait le courage de balancer toutes les voitures qu'il y a en Belgique, plus aucune taxe ne rentrerait, j'aimerais voir la tête de ces gens qui essayent par tous les moyens de brimer l'automobile. On est devenu les bêtes noires, nous les automobilistes, qu'on nous laisse un peu souffler ! Evidemment, les gens vont freiner parce qu'ils font attention à leur porte-monnaie donc le marathon ne sert à rien ! À la place, on devrait appliquer des règles de limitation de vitesse censées et prendre exemple sur l’Allemagne : à certains endroits, on peut juger de sa propre vitesse [...] Il faut pouvoir être capable de juger si sa propre vitesse est dangereuse ou pas. Et les P.V ne sont pas là pour la sécurité routière, c'est juste une fortune pour l'État!"