Jan Jambon et Frank Vandenbroucke veulent un Codeco d’urgence : faut-il les suivre ?

Jacques, un auditeur de Seraing, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Non, il faut arrêter. Je vais à la salle de sport tous les jours où on contrôle bien le port du masque et les distanciations. On nous tue au compte-goutte avec ces mesures, on nous tue moralement. On manque de personnel dans les hôpitaux et on veut les mettre dehors car ils ne veulent pas se faire vacciner. À force, j’en ai marre."

Qu’ils fassent fermer ce qui doit être fermé

"Les marchés de Noël c’est bien, mais les gens sont collés les uns ou autres. Il faut aussi mettre beaucoup plus de transports en commun à disposition et que les matchs de foot se déroulent à huis clos. Dans les stades de foot, aucune distanciation n’est respectée et on ne porte pas le masque. Les écoles devraient aussi être fermées."