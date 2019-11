Jacques : "Un professeur s'est moqué d'un camarade homosexuel... Je me suis tu pour ne pas qu'on sache que je l'étais !"

Une formatrice sur les questions de genre et de sexualité se retrouve face à des futurs enseignants qui ont peur qu’aborder l’homosexualité en classe pousse des élèves à le devenir. Comment lutter contre les discriminations à l’école ? Ce matin dans La DH, la Ligue des Droits de l’Enfant lance un appel aux écoles à lutter contre les discriminations envers les élèves LGBTQI+. Aujourd’hui, trop d’élèves n’osent pas assumer qui ils sont ou sont la cible de moqueries, de remarques ou même de pression parfois indirecte. C’est pour cette raison que les écoles sont invitées à signer sur base volontaire une charte dans laquelle elles s’engagent à lutter contre les discriminations. Dans le journal, une formatrice sur les questions de genre et de sexualité explique se retrouver parfois face à des futurs enseignements qui ont peur d’aborder le thème en classe de peur que cela pousse des élèves à devenir homosexuels. Comment lutter contre les discriminations à l’école ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Jacques, un auditeur originaire de Charleroi, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "J'ai souffert de devoir vivre une vie qui n'était pas la mienne à l'école. Et j'ai souffert encore plus lorsque mon professeur d'anglais a fait venir un élève - visiblement homosexuel - sur l'estrade et lui a fait avouer qu'il aimait les garçons. Mon camarade de classe pleurait et ce qui m'a le plus blessé, c'est que je n'ai pas osé le défendre... Je me suis tu parce que j'avais peur de passer un tel examen moi aussi. Le professeur a clairement fait ça pour se moquer de lui et les élèves rigolaient et moi, je souriais bêtement avec les autres parce que j'avais trop peur qu'il m'arrive quelque chose."

"Personne n'a à juger ce que les gens sont !" Traumatisé par l’homophobie en général, Jacques a mis des années à assumer son orientation sexuelle : "J'ai assumé mon homosexualité à 58 ans ! Alors que je le sais depuis l'âge de 6 ans ... Mais je vivais dans une famille catholique et je croyais que c'était une punition divine, je pleurais pour savoir ce que j'avais fait pour mériter cette punition et évidemment, le Bon Dieu ne m'a jamais répondu. Pour moi, c'était une tare, je ne fréquentait aucun homosexuel, je ne voulais pas que les gens le sachent. Maintenant que j'ai fait mon coming-out, tout le monde peut le savoir, j'ai perdu 2-3 copains mais c'était des imbéciles ; ne pas être ami avec quelqu'un parce qu'il aime les hommes est idiot !" Au niveau de l'école, "À l'époque, il n'y avait rien de pensable à instaurer à l'école, c'était juste inutile, c'était l'horreur et criminel d'être homosexuel ! On méritait d'être hospitalisé en psychiatrie ! Quand je l'ai dit à ma mère à 16 ans, elle m'a envoyé chez le médecin ! On m'a prescrit des hormones mâles pendant un an ce qui fait que je suis devenu plus poilu que mon frère mais rien d'autre n'a changé et sûrement pas mon attirance envers les garçons ! Mais j'avais quand même des petites copines pour cacher qui j'étais vraiment. L'école doit faire comprendre aux enseignants que ce n'est pas leur rôle de juger le fait d'être homosexualité ou pas, il faut que ça passe pour du naturel parce que ça l'est ! Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie que depuis mon coming-out. Le seul apprentissage qui peut être fait à l'école, c'est d'apprendre à ne pas juger, ces choses-là sont tout à fait personnelles et personne n'a à juger ce que les gens sont."

"L'école doit sensibiliser à l'homosexualité dès l'âge de 9-10 ans" Direction Lustin où Luc nous fait part de son témoignage : "Il y a cinquante ans, j'avais un ami dont le père a parlé des pratiques homosexuelles et notre réaction a été d'essayer. Les pratiques ont tourné court mais on a quand même essayé. Je pense qu'il faut en parler dès la cinquième primaire ou au début des secondaires. Je pense qu'il faut dire que ça existe mais sûrement pas parler des pratiques." Enfin du côté de Seraing, Patrice conclut : "Il y a une chose qu'on doit tous se mettre en tête : on ne devient pas homosexuel, on est homosexuel ! On ne saurait pas influencer la sexualité des gens et ce n'est pas parce qu'on fréquente des homosexuels, qu'on va le devenir ! Maintenant, il y a des gens curieux de nature qui veulent tout essayer niveau sexualité et ils aiment ou ils n'aiment pas ! Mais je suis volontaire pour qu'on en parle à l'école. [...] L'école doit sensibiliser à l'homosexualité et la sexualité dès l'âge de 9-10 ans. Que les élèves sachent que ça existe et que ce n'est pas grave. Personnellement, j'en ai souffert au sein de l'école, ça date des années 70 et j'ai dû me cacher à l'école donc je me forçais à sortir avec des filles pour ne pas éveiller les soupçons. Ça a duré jusque l'âge de 15 ans, puis j'ai fait mon coming-out auprès de ma mère qui a tout accepté. Mais à l'école, il ne fallait pas en parler, c'était ragoûtant à l'école. Dans la vie, il y a énormément d'homophobes et je reste d'ailleurs encore très discret sur ma vie privée pour cette raison. Un jour, lors d'un contrôle, deux policiers étaient présents et l'un a dit à l'autre devant moi : "Mets tes gants pour éviter d'attraper le sida parce qu'il est homo !" Beaucoup de gens sont homophobes chez nous."