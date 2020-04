Jacques de Seraing : "Avec cette décision, Sophie Wilmès nous met vraiment en porte-à-faux!"

"C'est une décision inhumaine"

Jacques s'est exprimé sur notre antenne depuis Seraing, son frère doit rentrer en maison de repos : "Au départ, j'étais très heureux de l'annonce faite hier. Mon frère a 78 ans, il est dans un centre hospitalier mais on ne saura plus rien faire pour lui, c'est terminé… Il doit rentrer en maison de repos aujourd'hui ou demain. Hier, j'ai sauté de joie ! Avec le recul, je me suis dit que je n'étais pas en bonne santé, je viens d'être malade sérieusement et je me suis demandé ce que j'allais faire. La conclusion de notre brave ministre m'a mis en porte-à-faux ! Je n'ai pratiquement pas dormi de la nuit, je ne sais pas ce que je dois faire. Soit je ne vais pas le voir et je ne le reverrai pas vivant, soit j'y vais et je prends un risque pour les gens qui travaillent, pour lui et pour moi-même. Je trouve que cette décision est immorale, c'est honteux et ce n'est pas du tout correct !"

C'est un vrai dilemme pour moi ! Je n'ai pas la conscience tranquille...

Pour Jacques, il faut faire marche arrière : "On devrait interdire les visites dans les maisons de repos point à la ligne. Au moins je n'aurais pas eu ma conscience en difficulté. Pour le moment, je ne suis vraiment pas bien. C'est un vrai dilemme pour moi. Je comprends que c'est dur pour les personnes âgées mais je crois que c'est les mettre en porte-à-faux elles-mêmes. C'est un manque de respect vis-à-vis du personnel qui a tout fait pour lutter contre le virus ces dernières semaines. C'est une décision inhumaine. Je pense que j'irai parce que je ne veux pas avoir sur ma conscience le fait de ne pas l'avoir vu une dernière fois alors que j'en ai la possibilité. Si Sophie Wilmès fait marche arrière, je respecterai la loi et je n'irai pas et je resterai confiné. Maintenant qu'elle nous donne l'autorisation d'y aller, si mon frère décède, je l'aurai sur ma conscience. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bien ce qu'elle a fait, elle nous met vraiment en porte-à-faux".