Jacques : "Ce ne sont pas des humains... C'est impossible d'avoir des pensées pareilles !"

Un agriculteur de Beaumont est décédé la semaine dernière après avoir été chargé par un taureau. L’annonce de sa mort a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux qui ont choqué la Fédération Wallonne de l’Agriculture qui a attendu les funérailles pour réagir. Sur internet, on a pu lire que certains se réjouissaient de la mort de l’agriculteur jugeant que le taureau n’avait fait que se venger. " Bien fait pour lui ", " C’est le juste retour des choses " ou encore " La roue tourne, c’est le karma " sont quelques exemples de ce qui a été écrit comme on peut le lire dans La Nouvelle Gazette ce matin. La veuve de l’agriculteur, qui préfère ne pas répondre aux commentaires, précise tout de même que ces propos devraient être punis par la loi et ajoute que le taureau, lui, va bien.

Vous comprenez que l’on puisse se réjouir de la mort de quelqu’un ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

À ce propos, Jacques de Waremme est agriculteur : " Je ne sais pas trouver les mots parce que nous sommes du milieu agricole. Il faut savoir que nous nous levons tous les jours pour produire des choses nobles pour le consommateur. (...) Le travail que nous procurons tous les jours pour en arriver à des mots pareils... C'est un dégoût total Monsieur. J'ai presque envie, je vais pas dire de pleurer parce qu'on reste des hommes, mais j'ai envie de pleurer quand j'entends ça. Ce ne sont pas des humains, c'est impossible d'avoir des pensées pareilles. J'ai une épouse qui est au niveau du bétail tous les jours. Elle pratique des inséminations artificielles. Pas plus tard qu'avant hier, c'est une vache qui l'a littéralement chargée si pas terrassée. Si je n'avais pas été avec elle, je ne sais pas comme ça ce serait passé. Est-ce que vous croyez que ces personnes qui ont ces propos ont plus de cervelles que l'animal lui-même ? Se venger de quoi en fait ? Vous savez, on élève notre bétail et on a intérêt à être bien avec eux, c'est quand même notre portefeuille là. Ils sont bien logés, bien nourris, paillés, on les chouchoute tous les jours. Il leur prend quelque chose dans la tête, ça dure une seconde même pas et c'est une réaction qu'il y a depuis des années, ça a toujours existé malheureusement pour les victimes... J'ai à peine l'occasion de parler tellement que je suis ému par ces propos. Nous ne tuons pas nos animaux, nous allons les conduire à l'abattoir parce que le boucher demande à avoir de la viande dans son étal, le consommateur demande de la viande, ils n'en demandent pas tous, on n'est pas tous obligé de manger de la viande mais nous respectons ça, nous les agriculteurs !".