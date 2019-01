Jacqueline : " Si vous savez partir avant, partez avant ! "

#shifttodigital : c’est le nom du plan stratégique mis en place par la CEO de Proximus qui prévoit de se séparer de 1900 personnes et d’en engager 1250 pour faire face à la mutation digitale de l’entreprise. Licencier pour réengager, vous comprenez ?

Le plan évoqué pour Proximus en Conseil d’administration et qui a rapidement fuité est au cœur de l’actualité. C’est au total 1900 personnes qui seront amenées à quitter l’entreprise ce qui a fait réagir le Premier ministre qui a convoqué Dominique Leroy, la CEO de Proximus, en demandant plus de clarté sur le plan en question et en demandant d’éviter les licenciements secs. Cette restructuration, envisagée sur trois ans, permettra à l’opérateur de faire face à la mutation digitale indispensable à l’entreprise qui devra pour cela engager 1250 personnes. Licencier pour réengager, vous comprenez ?

Jacqueline de Bruxelles a fait partie du deuxième plan de retraite anticipée chez Belgacom : " Technologiquement, je comprends la situation. Si je pouvais m’adresser aux gens qui travaillent actuellement chez Proximus et qui vont faire partie de ce plan, je leur dirais : " Si vous savez partir avant, partez avant ! " parce que moi j’ai vécu la même chose. J’ai eu un collègue qui s’est suicidé parce que les gens qui pratiquent la technologie high level ne sont pas buvables ! Je vous le dis franchement, c’est une secte ! Ils ont mépris des autres. Si vous n’arrivez pas à suivre, on vous en fait voir de toutes les couleurs. Mais à l’époque, on nous replaçait. Mais quand on nous replaçait dans une administration, les gens qui étaient dans l’administration vous rejetaient. Alors ça a été terrible. "