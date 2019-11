Jacqueline : "Il faut changer les lois, ils sont raides du bigoudi au gouvernement !"

Jacqueline, une auditrice originaire de Bruxelles, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Ce qui pose problème, ce n'est pas qu'on donne des bons ou qu'on fasse une publicité - même externe à l'école - mais ce qui pose problème, c'est qu'on doive passer par là ! Moi, j'estime qu'un pays qui est bien géré - ce qui n'est pas le cas chez nous - ne devrait pas pouvoir faire ça. Mais si ça a fait du bien à tout le monde, pourquoi pas ! Il faut changer les lois, ils sont raides du bigoudi au gouvernement ! C'est un dogmatisme qui fait du tort à la population. Est-ce que vous croyez une seule seconde qu'un enfant ne sait pas ce que c'est qu'une publicité ?! Ils en voient sur toutes les chaînes ! Il faut avertir tout simplement, que l'enseignant dise c'est offert par qui et pourquoi et qu'il avertisse que c'est une publicité et que c'est donc fait pour vendre. Dans certains pays, ça se fait régulièrement et l'État supervise le tout. L'école n'a pas à perdre ses subsides, on doit changer le système et laisser les écoles plus libres pour gérer elles-mêmes. Ce n'est pas à un ministre du haut de sa chaire - et j'aime beaucoup madame Désir - de dire que telle école a tel besoin. Je pense qu'il faudrait plus de personnalisation de l'enseignement et que ça soit ensuite envoyé au gouvernement et qu'il accepte ou non la proposition. Mais laissez les citoyens tranquilles, bon sang !"

La ministre de l’Enseignement, Caroline Désir, ne compte pas laisser passer le concours qui a été mis en place par une enseigne de magasins de chaussures. L’école gagnante allait se voir financer - à hauteur de 5000€ - un projet précis pour lequel elle s’était inscrite. Pour faire plaisir aux écoles participantes, des bons de réductions ont été fournis et c’est précisément ce qui coince car la loi du Pacte scolaire interdit toute publicité au sein d’un établissement scolaire. Le projet de l’école gagnante, qui accueille des élèves autistes, souhaite rénover son espace de jeux dans la cour et son jardin avec des zones de couleurs qui délimitent plus clairement les zones. Par manque de moyens, la directrice explique dans les éditions de Sudpresse qu’elle répond à tous les appels à projets. L’école risque maintenant de perdre 5% de subvention.

"Je veux bien aller travailler bénévolement avec la ministre pour que les lois changent !"

Du côté de Neuville, Francine, une ancienne enseignante en secondaire, témoigne : "Je suis outrée d'entendre les propos de la ministre de l'Enseignement ! Je vais m'adresser par la voie de la radio à la ministre : j'ai enseigné toute ma vie et j'ai fait beaucoup de bénévolat dans ma petite école de village et actuellement, je fais encore du bénévolat pour de la rescolarisation. Nous sommes très nombreux en Belgique et nous n'avons pas de subsides ! Alors que devons-nous faire ?! Et bien, nous faisons des kermesses au boudin, nous allons trouver des sponsors parce que nous sommes obligés de le faire ! Alors, oui, il y a de la publicité qui circule dans les écoles mais il y en a toujours eu ! Oui, il y a des concours et des récompenses mais je ne vois pas où est le problème ? On contourne bien la loi pour des beaucoup d'autres choses, vous êtes au courant de l’actualité comme moi, des gens mettent un tas d'argent dans leur poche qui pourrait aller dans ces subsides et ça, ça fait partie de quel pacte ?!"

Jacqueline comprend la position de méfiance de la ministre mais souhaite que le gouvernement fasse quelque chose pour soutenir les enseignants : "Madame la ministre a bien raison de se méfier mais elle devrait m'appeler pour que je la conseille et lui dise ce que j'ai vu dans enseignement ! Dans certaines écoles, pour que des élèves aient un bon cours d'anglais, nous devons payer par nos fonds propres donc d'autres moyens que des subsides et nous devons aller chercher cet argent ! Et ça n'existerait plus si nous avions des subsides valables de l’État ! Si on commence comme ça, alors il faut arrêter les livres de marque et les machines à sodas ! On arrête tout ça et on ne met que des produits sans marque ! Il faut changer cette loi et mettre une limite pour ne pas que les enseignants mettent de l'argent dans leur poche mais je pense qu'ils ne tireront pas parti des bénéfices de certaines marques, la majorité c'est des gens bien qui agissent pour leurs élèves. [...] Je veux bien aller travailler bénévolement avec la ministre pour que ça change !"

Enfin, Annick est intervenue depuis Waterloo et conclut : "Si une loi est idiote, il faut la modifier et puis c'est tout ! L'enseignement a un besoin d'argent donc tout est bon à prendre ! La loi actuelle pose problème donc il faut la modifier et donner une limite à ne pas franchir comme par exemple, empêcher de faire de la publicité quand il s'agit de produits néfastes."

