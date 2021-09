Jacqueline Galant veut interdire la chirurgie esthétique intime

Nadia, une auditrice originaire de Woluwe-Saint-Étienne, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "La chirurgie esthétique intime ne me dérange pas. J’estime que la femme a le droit de faire ce qu’elle veut avec son corps. Soyons humains, si en me regardant, je voulais paraître plus jeune, je ferais l’opération aussi. Par contre, je trouve que 24 ans, c’est trop jeune pour ce type de soin. On peut commencer la chirurgie esthétique intime vers 40 ans, lorsqu’une femme veut encore plaire à son homme dans l’intimité."