Isabelle : " Les bons comptes font les bons amis ! "

Le SNI annonce que 83% des commerçants veulent rendre obligatoire l’arrondissement des prix à la caisse pour supprimer les pièces de 1 et 2 centimes…

Le Syndicat neutre pour indépendants a réalisé une enquête auprès de ses membres… 29% des commerçants appliquent déjà un arrondissement des prix à la baisse ou à la hausse aussi bien pour les paiements en liquide que par carte. Plus de 83% des commerçants sont favorables à l’arrondissement obligatoire en caisse. Selon le SNI, l’idée est de gagner du temps à la caisse, de réduire la paperasserie et diminuer le coût de la frappe des pièces. Rendre obligatoire l’arrondissement des prix, est-ce que vous l’accepter ?

À ce propos, Isabelle de Tournai n'accepte pas cette demande : " Je pars du principe que les bons comptes font les bons amis. " Pour elle, ce système ne convient absolument pas : " À un moment vous êtes gagnant et, à un autre moment, vous êtes perdant. Si le prix du produit est de 97 cents, c'est 97 cents. Vous ne gagnez pas et vous ne perdez pas. On ne peut pas nous faire une promotion un jour et nous faire perdre de l'argent le lendemain ".

Isabelle va plus loin et se demande quel(s) effet(s) cela aura sur les autres métiers : " Les commerçants dépendent aussi des fournisseurs. Est-ce que les fournisseurs vont leur appliquer le même schéma ? Et est-ce que c'est vraiment facile pour eux ? Je ne crois pas qu'ils vont tous augmenter leur prix. Chacun veut son steak dans son assiette. En revanche, je ne pense pas qu'il y ait de la malveillance de la part des commerçants puisqu'on a besoin d'eux et, que eux, ont également besoin de nous ".

Isabelle évoque également une solution au problème : " Je crois simplement qu'ils ont déjà mis en place pas mal d'échangeurs. Vous changez vos petites pièces et vous recevez un bon d'achat. Vous pouvez donc acheter dans le magasin et au juste prix ". Pour elle, ce système ne permettrait pas de mettre un terme aux discussions qu'il peut y avoir à la caisse : " Je ne suis pas d'accord. Soit vous avez préparé votre porte-monnaie, soit vous avez votre bon d'achat. Je sais que tout le monde veut aller de plus en plus vite mais, les petites pièces, c'est peut-être gênant pour la caissière mais pas pour la petite mamy qui prend deux secondes pour parler et discuter ".