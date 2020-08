L’avocat de Marc Dutroux s’est rendu hier à la prison de Nivelles pour récupérer un document sur lequel son client a répondu à 25 questions qui lui étaient posées. Bruno Dayez veut connaître et faire savoir la vérité de Marc Dutroux. Parmi les questions, on retrouve les suivantes : "Avez-vous enlevé Julie et Mélissa ?", "Qui a conduit Julie et Mélissa chez vous ?", "Qui est venu chercher An et Eefje après avoir été séquestrées chez vous ?", c’est à lire ce matin dans les éditions de Sudpresse ce matin. Avec ces réponses, son avocat veut compléter le dossier qui sera remis au Tribunal de l’application des peines en vue d’une éventuelle libération. Voulez-vous encore entendre ce que Marc Dutroux a à dire ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

Isabelle de Lens : "Il faut écouter ce que Marc Dutroux a à dire car il a peut-être évolué et reconnaîtra peut-être enfin les faits" - © Tous droits réservés

"Il nous doit la vérité" Isabelle, une auditrice originaire de Lens, dans le Hainaut, est intervenue à ce sujet sur notre antenne. Elle souhaiterait entendre ce que Marc Dutroux a à dire : "Je suis intéressée de voir s'il y a eu une évolution entre son discours de 2004 et le discours qu'il pourrait tenir aujourd'hui. J'espère une reconnaissance de la gravité des faits de sa part, qu'il prouve à tous qu'il sait qu'il ne mérite aucune remise en liberté. S'il est honnête dans son questionnaire et qu'il sort des mensonges dont on l'accuse, ça permettrait à tout le monde de sortir de cet état émotionnel dans lequel nous sommes depuis tant d'années et ça apaiserait les familles et la population." Il nous faut de l’honnêteté pour pouvoir avancer... Pour Isabelle, le fait de l'écouter et qu'il fasse preuve d’honnêteté ne doit rien changer au sort qui lui est réservé mais devrait permettre d'apaiser les citoyens: "Personne ne fera preuve d'indulgence à son égard évidemment mais il nous faut cette notion d'honnêteté pour pouvoir avancer..."

Isabelle de Lens : "Il faut écouter ce que Marc Dutroux a à dire car il a peut-être évolué et reconnaîtra peut-être enfin les faits" - © Tous droits réservés

"Il va mentir comme d'habitude" Direction Jauche, dans le Brabant wallon, où Sabine n'est pas du même avis : "Personne n'oubliera jamais la mort de Julie et Mélissa, d'An et Eefje et les souffrances de Sabine et Laetitia. Marc Dutroux est un manipulateur et un menteur. J'estime que je n'ai aucun crédit à accorder à ce qu'il a à dire. Il va encore mentir comme d'habitude, il a toujours joué au chat et à la souris. Certes, son avocat fait son métier mais Dutroux, tout ce qu'il veut, c'est retrouver sa liberté. Moi je veux juste qu'il reste en prison, que le diable l'emporte et qu'on ne parle plus de lui! Je suis moi-même maman, je me mets à la place des parents, je ne peux pas cautionner le fait qu'il ait le droit à la parole."

Isabelle de Lens : "Il faut écouter ce que Marc Dutroux a à dire car il a peut-être évolué et reconnaîtra peut-être enfin les faits" - © KENZO TRIBOUILLARD - AFP

"Je ne veux rien savoir" Enfin du côté de Mons, Guy témoigne : "Je ne veux rien savoir, il va d'office mentir de toute façon ! Il faut qu'il laisse les victimes tranquilles, il emmènera la vérité avec lui jusque dans sa tombe et continuera à mentir entre-temps. C'est un manipulateur donc quoi qu'il dise, ce seront toujours des mensonges. Il faudrait rétablir la peine de mort pour les pédophiles en Belgique!" Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et la Une pour trois nouveaux débats.