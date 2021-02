Interdire à certains parents de procréer ? C'est la proposition du président du sp.a

Le président du sp.a, Conner Rousseau voudrait qu’un juge puisse interdire à certains parents d’avoir des enfants. La volonté du socialiste flamand est de pouvoir interdire de procréer pendant une période définie si la garde d’un enfant leur a été retirée. Il estime en fait que s’ils ne sont pas capables de s’en occuper, ils ne pourront pas non plus s’occuper d’un autre enfant.

On commence par notre auditeur Philippe qui vit à Liège. Il n'est pas contre la proposition du président du sp.a : "Je trouve qu’il y a trop d'enfants qui sont malheureux, des enfants qui n’ont pas à manger tous les jours. Il y a même des pères qui ont tué leurs enfants […]. Il y a des parents qui n’ont pas les moyens, il y également des alcooliques, des toxicos aussi donc, on ne peut pas autoriser ce genre de choses".

Ensuite, une auditrice qui a désiré rester anonyme nous a rejoint dans la conversation et nous livre sa propre expérience : "J’ai une tante qui a eu plusieurs enfants alors qu’on lui avait retiré la garde d’autres enfants. On voit que les autorités n’arrivent pas à suivre quand une personne déménage d’une région à l’autre, ils n’arrivent pas à suivre les dossiers. Je ne sais même pas comment ils pourraient savoir si quelqu’un fait un autre enfant ou pas. S'ils ont tellement les moyens de coller les gens, ce qu’ils doivent faire alors, c’est aider ceux qui ont des problèmes avec la toxicomanie […]. C’est à ce moment-là qu’il faut faire le suivi".

"Je suis tout à fait d'accord...Aujourd'hui, j’ai toujours la peur de l’abandon"

Enfin, pour clôturer, nous accueillons Michèle d'Ath qui est d'accord avec cette proposition : "Je suis une personne de 50 ans maintenant qui a été abandonnée par sa mère à deux ans et demi. On était trois enfants et mon père nous a élevé jusqu’à son décès. Ma mère s’est permisse d’avoir deux enfants après donc, elle en abandonne trois pour en refaire deux après. Les premiers, elles ne les regardent pas. Où est la logique ? Apparemment, elle s’est bien occupée des deux autres enfants […]. Je vous prie de croire, j’ai 51 ans et je suis encore suivie aujourd'hui parce que j’ai toujours la peur de l’abandon.

Je n'accepte pas que l'on abandonne des enfants et qu'on en refasse ensuite !

Moi, je trouve cela tout à fait logique que l’on décide qu’une mère, qui a abandonné ses enfants ou qui ne sait pas les élevés, ne puisse plus en faire. Je trouve cela logique. […]. On dit toujours un enfant, c’est le prix d'une maison mais il y a des parents qui ont très peu de moyens mais qui achètent tout, par exemple sur 2èmemain. Moi, c’est plutôt par rapport aux parents qui abandonnent lâchement des enfants. J'ai été élevé par mon oncle à qui je dois tout mais je n'accepte pas que l'on abandonne des enfants et qu'on en refasse ensuite !"

