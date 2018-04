Institut Sainte-Ursule à Namur : un élève viré pour avoir dénoncé une relation intime avec sa prof ?

Un élève de l’institut Sainte-Ursule à Namur a-t-il été viré pour avoir dénoncé une relation intime avec sa prof ?

La DH explique aujourd’hui avoir été contactée par un élève de 17 ans de l’Institut Sainte-Ursule à Namur qui a été viré de l’école, selon lui pour avoir dénoncé une relation entretenue durant plusieurs semaines avec sa prof de 29 ans. L’élève affirme qu’à trois reprises, sa prof est venue le chercher chez lui en pleine nuit, qu’elle entretenait cette relation parce qu’il ressemblait à son ex. Il s’étonne d’avoir été viré de l’école après avoir raconté cette relation à la direction en présence de l’enseignante qui aurait reconnu les faits. Un élève de l’institut Sainte-Ursule à Namur a-t-il été viré pour avoir dénoncé une relation intime avec sa prof ?

Zonett (prénom d'emprunt), l'élève concerné par cette exclusion est intervenu sur notre antenne : " Je confirme ma version et je détiens beaucoup de preuves qui prouvent ce que j'ai dit et qui montrent que l'école ment. J'ai des photos et des vidéos avec ma prof. J'ai même un snap pris à Charleroi où l'on mange ensemble vers 2-3h du matin. On peut également très bien vérifier la plaque et le modèle de la voiture sur les vidéos que je détiens. Cela prouve que j'étais avec elle en voiture et il y a eu une relation."

Pourtant, d'après l'école - contactée par téléphone mais préférant répondre par email - il n'y a aucun lien de cause à effet avec son exclusion et le fait qu'il ait dénoncé cette relation. D'autres soucis justifieraient celle-ci. Pourtant, Zonnet ajoute : "J'ai eu d'autres soucis à l'école, il est vrai mais pour des choses peu importantes comme du bavardage en classe."

Zonett souligne également la pression exercée par la direction de l'institut Sainte-Ursule à Namur : "L'école m'a mis face à un dilemme : soit ça reste discret, soit je pars de l'école. J'ai su rester discret pendant six mois, je n'en ai parlé à personne depuis le mois de novembre. On m'a demandé de me taire et de supprimer mes preuves pour pouvoir continuer à aller à l'école. J'ai menti en disant que j'avais tout supprimé. J'ai préféré m'éloigner car ça n'allait plus en classe. Lorsqu'il y avait une stagiaire en classe, ma professeure s'installait à côté de moi dans le fond de la classe et en profitait pour me toucher."

Finalement, l'élève dénoncera cette relation à la direction : " Je ne comptais pas en parler mais à chaque fois que je voyais ma professeure, j'y pensais..." Un choix qu'il ne regrette pas. Face à cette injustice, Zonett ne demande même pas que la professeure soit sanctionnée mais il demande seulement à pouvoir terminer son année : "Je n'ai plus d'école, je ne sais pas comment faire, il me restait à peine un mois de cours. Je souhaite juste réintégrer l'école et finir mon année. "