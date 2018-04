Huguy : " Avant, on faisait des choses intéressantes et intelligentes ! "

Après des nuisances lors de camps scouts l’an dernier, Couvin ne mettra finalement pas de quotas en place mais interdit la récolte de vivres, boissons ou d’argent et met en place une distance minimum entre les camps et les habitations…

C’est une info à lire dans La DH. L’an dernier, d’importantes nuisances avaient été constatées lors des camps scouts organisés à Couvin ce qui avait poussé le bourgmestre à proposer la mise en place de quotas n’autorisant que l’organisation de 60 camps cette année. Après les réactions négatives du secteur Horeca de la région, les quotas ne seront finalement pas mis en place mais il est désormais prévu dans le règlement qu’une distance allant de 100 à 200 mètres minimum soit respectée entre les camps et les habitations. De plus, il sera interdit d’organiser toute activité de porte à porte, de récolter des vivres, des boissons ou de l’argent… Est-ce que les scouts vous dérangent ?

Est-ce que les scouts vous dérangent ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans " C'est vous qui le dites ! ".

À ce propos, le problème pour Huguy de Couvin, c'est l'encadrement des jeunes scouts : " Je suis tavernier et je n'ai pas de problème avec les scouts mais, je pense que le souci c'est l'encadrement des gens qui accompagnent les jeunes. C'est là qu'est la base de ce problème. Ces personnes-là sont vouées à elles-mêmes. Nous les taverniers, on voit parfois des camps de scouts arriver et la difficulté c'est qu'il y a 5, 10, 20, 30 jeunes qui veulent aller à la toilette, qui demandent de l'eau. Et, ce problème ne concerne pas uniquement l'Horeca, c'est partout ! Même dans les habitations. Et, quand on dit qu'ils demandent à manger, c'est la vérité aussi. À partir du moment où ils le font gentiment, on craque parce que ce sont des enfants, des jeunes mais ce n'est pas logique. Le pouvoir politique devrait pouvoir se mettre à table et donner des éléments voire des formations aux accompagnateurs de ces jeunes. Quand vous voyez les scouts qui doivent faire toute la journée la même chose au même endroit, ça n'a pas de sens. Les chefs scouts quant à eux, je l'avoue, font notre affaire puisqu'ils viennent toute la soirée à 10-15 boire des bières spéciales sur nos terrasses. Donc, il y a un problème ! Quand un chef scout commence à boire, il n'a plus toutes ses idées et tous ses réflexes. Ce n'est pas juste dans la ville de Couvin. Je pense que c'est un peu partout. C'est peut-être une nouvelle façon de gérer les scouts mais, je pense, que ce n'est pas la bonne manière. Avant, quand nous étions aux scouts, on faisait beaucoup plus de choses intéressantes et intelligentes ".

Huguy nous a confié ne pas avoir participé à la réunion concernant les quotas mais voici ce qu'il aurait répondu s'il avait été présent : "J'aurais dit de ne pas faire de quota et de continuer à accepter les scouts à Couvin parce que c'est quand même une belle région et ça fait une belle publicité. J'aurais également dit qu'il ne faut pas les refuser. Les scouts ont besoin d'espaces verts et nous sommes dans une région qui en a ".