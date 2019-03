Huguette, 85 ans : "Je préférerais qu'on utilise cet argent-là pour soigner des enfants..."

Huguette, une auditrice originaire de Watermael-Boitsfort, est intervenue sur notre antenne et était la seule d'accord avec ces quatre Belges sur dix ce matin : "Les gens qui disent que les quatre personnes sur dix sont stupides n'ont rien compris ! J'ai 85 ans et je vais voir mes copains dans des homes, je ne dis pas qu'il ne faut pas les soigner quand c'est possible mais quand je vois la déchéance de ces vieilles personnes et leurs proches qui souffrent quand ils viennent les voir... Moi, je demanderais qu'on arrête le traitement de ma maman par amour et non pour le coût ! Il faut avoir beaucoup d'amour pour dire : "Ne faites pas ça à ma maman car je souffre de la voir comme ça". Moi aussi, j'ai cotisé pour la sécurité sociale mais je serais contente que ce choix soit fait par amour... Il ne faut pas non plus ne pas se soigner mais les gens qui sont très mal, laissez-les partir pour ne plus qu'ils souffrent... Les traitements coûtent chers et je préférerais qu'on utilise cet argent-là pour des enfants qui ont encore toute la vie devant eux... On pourrait les soigner eux plutôt que moi."

C’est dans un sondage de l’INAMI que l’on découvre ce résultat relayé par le journal Le Soir aujourd’hui. 40% des personnes interrogées estiment qu’il ne faut plus donner de traitements coûteux qui prolongent la vie à une personne de plus de 85 ans. Cette enquête a été menée dans le cadre d’une réflexion sur l’équilibre budgétaire de la sécurité sociale. À ce sujet, le journal rappelle qu’aux Pays-Bas, une députée souhaite diminuer les traitements sur les personnes de plus de 70 ans. Une personne âgée, il faut arrêter de la soigner ?

Un sujet qui divise...

Si Huguette est plutôt d'accord avec ces 40% de Belges, ce n'est pas du tout le cas pour les trois autres auditeurs qui sont intervenus sur notre antenne comme Julie, 66 ans, originaire de Liège : "J'ai eu pas mal de soucis de santé dont un cancer agressif et les séquelles à posteriori donc j'ai décidé de faire don de mon corps à la science pour trouver des solutions pour la jeunesse à venir. Mais je trouve que c'est stupide et erroné de la part de ces gens-là, ils sont arriérés de parler comme ça ! Naturellement, à partir du moment où une personne est dans un état végétatif, on peut donner quelque chose pour aider à la laisser partir doucement et sans souffrance... Mais en aucun cas liquider des personnes à partir de 85 ans ! C'est complètement stupide, on doit lui donner son traitement qu'il soit coûteux ou non ! À partir du moment où une personne a travaillé toute sa vie et cotisé pour la sécurité sociale, il est hors de question de mettre cette personne de côté et de ne pas la soigner !"

Catherine, depuis Uccle, considère ces 40% de la population comme étant dangereux : "Autant je suis pour le droit au suicide assisté, à l'euthanasie et à la fin de vie dans la dignité, autant je suis contre le fait qu'on ne soit plus légion pour des questions financières. Dire qu'à partir de 85 balais, vous avez cotisé toute votre vie mais n'êtes plus rentable, c'est un peu lourd et c'est une forme d'eugénisme car le mot exclusion est trop gentil ! La société devient hyper égoïste et hyper repliée sur elle, ces personnes sont dangereuses, imaginez pour qui elles voteraient..."

Enfin, Michel de Braine-l'Alleud est choqué par les résultats de ce sondage : "Quatre sur dix, ça fait 40% ; c'est énorme et aberrant ! J'ai 66 ans, j'ai payé toute ma vie et à 85 ans, on me dirait que j'ai fait mon temps et qu'on ne me soignera plus ?! On investit dans d'autres choses et on ne le ferait plus pour la sécurité sociale ?! C'est quand même ce qui fait vivre le pays ! Ces Belges doivent se faire soigner et vite s'ils pensent des choses pareilles !"

