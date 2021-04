Horeca : fermeture des terrasses prévue à 20h, est-ce un problème ?

"On indemnise les personnes physiques en partie, mais il faut aussi aider les personnes morales, c’est-à-dire nos sociétés pour lesquelles nous nous sommes battus, pour lesquelles nous devons payer des loyers, des taxes, des impôts et des frais tous les mois. Nous, propriétaires, devons tout assumer et nous ne recevons aucune aide. Le fédéral doit nous indemniser. Personnellement je suis d’accord de rester fermé encore un an s’il le faut, du moment que j’ai des aides qui correspondent à mon chiffre d’affaires, pas pour gagner de l’argent, mais pour garder ma société en vie."

Le débat se conclut à Jette avec Angelo : "Les gens qui avaient l’habitude de venir au restaurant pendant le temps de midi ne viendront plus à cause du télétravail, donc nous allons déjà perdre une grosse partie de notre clientèle. Avant la crise sanitaire, ça ne dérapait pas après 20h. Certes, il y a toujours eu des personnes plus alcoolisées que d’autres, mais nous avons des consignes et nous savons calmer le jeu, on a l’habitude. Si on interdit la vente l’alcool et qu’on ferme à 20h, nos clients vont juste commander deux bouteilles au lieu d’une. Dans beaucoup de restaurants, dont le mien, on travaille par coupure : ouvert de 11h à 15h, fermé de 15h à 18h et le personnel revient vers 17h30 pour ouvrir à 18h. Allons-nous réellement les faire venir pour travailler moins de 2h ? Ici, on part déjà perdant car on passe d’une capacité de 20 personnes sur la terrasse à 10. Comment allons-nous faire des recettes en 2h ? Pour faire ça, autant rester fermé, ce ne sera pas rentable."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.