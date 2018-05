Hôpital Chirec à Auderghem : 100€ pour un ticket de parking perdu

Pourquoi 100€ sont réclamés aux patients de l’hôpital New Chirec à Auderghem qui perdent leur ticket de parking alors que ce n’est pas stipulé dans le règlement interne ?

Si dans d’autres hôpitaux en Belgique il vous en coûtera entre 7 et 25€ pour un ticket perdu selon La DH, les choses sont différentes pour le parking du nouvel hôpital Chirec à Auderghem, en région bruxelloise, où une maman venue pour une consultation en pédiatrie vient d’en faire l’expérience. On lui a réclamé le paiement immédiat de 100€ pour quitter le parking alors que ce montant n’est stipulé nulle part dans le règlement de l’hôpital. Pourquoi 100€ sont réclamés aux patients de l’hôpital New Chirec à Auderghem pour un ticket de parking perdu alors que ce n’est pas stipulé dans le règlement ?

Michel De Wever, Médecin-chef du Chirec, site Delta : "100€, c'est effectivement élevé mais c'était le but! Parce que la localisation de l'hôpital, juste à la sortie du ring et de l'autoroute, nous faisait craindre - et on a d'ailleurs vécu cette expérience - d'avoir un parking complètement squatté comme un parking de délestage. Mais bien entendu - et c'est ce que j'avais expliqué à cette patiente qui s'était plainte à juste titre - il est bien noté dans le règlement d'ordre intérieur que c'est la direction qui analyse au cas par cas pour savoir si c'était du squattage de parking ou s'il s'agissait d'une consultation tout à fait normale, auquel cas le remboursement serait fait et la patiente ne doit payer que le nombre d'heures passées sur ce parking."