Honoré, à propos des chiffres du Covid au vert : "on verra dans 4 mois"

Ce matin tous les chiffres sont au vert concernant le Covid en Belgique. Que ce soient les hospitalisations, l’occupation des soins intensifs, les décès, les contaminations, le taux de reproduction ou de positivité, tout est en baisse. La vaccination, elle s’accélère. Cette fois c’est la bonne, vous êtes optimistes ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

4 images © Tous droits réservés

"On verra dans 4 mois "

Honoré, un auditeur originaire de Hotton, dans la province de Luxembourg, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je suis très optimiste, mais je pense que nous devons rester prudents. On verra dans 4 mois si les gens reviennent de vacances avec un nouveau variant. C’est la crainte que j’ai, s’il y a un autre variant, on risque de tout fermer à nouveau et ça va être très compliqué. Il faudra donc bien contrôler les retours de vacances."

4 images © NICOLAS MAETERLINCK – BELGA

"Ça repartira à la hausse, j’en suis sûre"

Du côté de Nivelles, Sylvie n’est pas du même avis : "Je ne suis pas du tout optimiste pour cet été. J’ai l’impression qu’on reproduit le même schéma que l’année dernière avec pour seule différence la vaccination. Une certaine tranche de la population ne veut pas faire vacciner et donc en septembre, octobre ou novembre, ça repartira à la hausse, j’en suis sûre. De plus, personne ne sait si le vaccin est compatible avec les variants. Je n’y crois plus et cet été, je compte rester très prudente, je n’irai pas au café ou au restaurant, j’ai trop peur de me faire contaminer. Malgré les protocoles, je n’ai pas l’impression d’être en sécurité. "

4 images © Andreas Rentz – Getty Images

"Continuer massivement la campagne de vaccination"

Le dernier débat de la semaine se termine à Koekelberg avec Roger : "Je suis optimiste pour la Belgique car ça se passe très bien, mais j’ai peur au niveau international. Si nous ne sommes pas tous vaccinés partout dans le monde, on n’en sera jamais quitte et les personnes qui partent en vacances vont revenir avec le virus ou des variants. Selon moi, il faut qu’on donne les moyens à un maximum de laboratoires pour fabriquer le vaccin et surtout qu’on continue massivement la campagne de vaccination partout dans le monde." Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.